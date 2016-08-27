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    Конте: «Азар должен играть так в каждом матче»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал игру своих подопечных в матче третьего тура АПЛ против «Бернли» (3:0).

    «Мы хорошо выступили, показали хороший футбол с владением мячом. Мы создали много моментов и сохранили ворота в неприкосновенности. Это важно, поскольку после 13 домашних матчей подряд с пропущенными мячами нам нужна уверенность. Мы хорошо начали сезон, но знаем, что можем быть лучше.

    Эден Азар должен в каждом матче играть решающую роль, как это было сегодня. Я доволен тем, что видел сегодня, но он должен работать, чтобы стать лучше.

    Мы с клубом тесно сотрудничаем, стараясь найти правильные решения для улучшения состава. У нас есть четыре дня для этого, но мне нравится работать с той командой, которая есть сейчас», – сказал Конте.

    Источник: BBC

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    27.08.2016 19:47
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