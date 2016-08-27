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    Соловьев: «Получаю в «Факеле» в 10 раз меньше, чем в «Зените». Зато играю в футбол»

    Бывший полузащитник «Зенита» Иван Соловьев, ставший игроком «Факела», заявил, что, несмотря на значительное снижение зарплаты, рад переходу в стан воронежского клуба.

    – В интернете про вас по-прежнему часто пишут, что погнались за длинным рублем и теперь оказались в ФНЛ. Мол, поделом вам.

    – Что ж, у нас много диванных экспертов, которые не знают, что на самом деле происходит. Такая у них работа – оскорблять всех в интернете, критиковать. Мне же остается думать о себе, стараться доказать, что я чего-то стою, концентрироваться на футболе.

    – В «Факеле» сильно пришлось потерять в зарплате?

    – Да. Что скрывать. Получаю теперь меньше.

    – В разы?

    – Да даже не в разы. В десятки раз. Но, поверьте, это не самое главное в жизни. Зато играю в футбол, а деньги тебя догонят, еще придут.

    – Вы это только сейчас поняли?

    – Нет. Деньги не стояли для меня на первом месте. Люблю футбол. Это не просто работа. Все-таки я отдал этому делу уже 15 лет жизни.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2016 18:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 19:47

      Играл в основе Динамо получая хорошие деньги, но решил перейти в Зенит за мешок золота. А теперь в ФНЛ за рубли бегает. Футбол важнее? Поздно он это понял. Но он еще в РПЛ поиграет, не сомневаюсь

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