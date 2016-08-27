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    Слуцкий: «У ЦСКА есть трудности в атаке»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед началом матча против «Томи» рассказал о проблемах команды.

    «Трудности в атаке? Мы испытываем их не только перед матчем с «Томью», а на данном промежутке в целом. Траоре пока не смог отличиться. Кроме этого он получил повреждение. Мы попробуем перестроиться. Насколько это будет удачно – ответит игра. В первых турах команда действовала агрессивно, с большой самоотдачей. Уверен, что встреча будет тяжелой для двух команд», – заявил Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 15:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 августа 2016, 20:28

      Самое слабое место - тренер.

      0
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      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC 27 августа 2016, 17:08

      зато базелюка отдали,хорошего напа надо было покупать, ну или хотя бы кроме траоре брать в аренду

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 27 августа 2016, 16:57

      проблемы в атаке?...неужели?!

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 августа 2016, 16:02

      Ничто не мешало ставить молодых в заведомо выигранных матчах последние годы.Это и защиты касается .

      -1
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