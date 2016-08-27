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    Бубнов: «Семин в качестве тренера «Локомотива» лучше, чем Бердыев»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о назначении на пост главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, отметив, что данный специалист даст московскому клубу новый импульс.

    «Думаю, возвращение Юрия Семина в «Локомотив» в качестве главного тренера должно пойти на пользу команде. Он хорошо знает и игроков, и тренерский штаб, и структуру клуба. К тому же, это опытный специалист, который прекрасно знаком и с российским футболом в целом. И сейчас он возвращается домой и наверняка сумеет дать новый импульс «Локо». Болельщиков новость о возвращении Семина тоже наверняка порадует.

    И, на мой взгляд, кандидатура Семина в качестве нового тренера «Локомотива» гораздо лучше, чем кандидатура Курбана Бердыева, который метался из команды в команду», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    27.08.2016 15:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +108

      Rustam27 27 августа 2016, 17:53

      Вообще то он хотел сказать, что он сам лучше Бердыева, а ему никто не обращает внимание , как то обидно )

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 27 августа 2016, 17:25

      Семин это лучшее для паравозов!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 27 августа 2016, 17:17

      БУБЕН ЕСТЬ БУБЕН!!!!
      ну вот откуда Палыч может "хорошо знать игроков, тренерский штаб и структуру клуба"?))))))
      в лучшем случае может быть помнит "на ощущениях" как из раздевалки по коридорам на поле выходить на загородной базе))))))
      хотя конечно Сёмина болелы примут лучше, чем Бердыева, который, кстати, нигде не "метался из клуба в клуб".... это корреспондентишки его "метали".... вон, уже один товарищ написал, что КББ день рождения в Казани отмечал.... и не без намёка, что сходил в Рубин, посмотреть нет ли местечка)))))) ну не суки ли?????
      о чём это я?...
      ах,да.... колокльчики-бубенчики звенят...))))

      1
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 27 августа 2016, 16:54

      приколы всегда приколы приколы

      -2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 27 августа 2016, 16:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит подписал пенсика и Локобол пенсика им давно пора на даче рыбку ловить

      -4
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи > Garrincha58 27 августа 2016, 17:30

      наоборот, товарищ...Мудрость приходит с возрастом и у них она точно есть! а к тебе придет один возраст )))

      2
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      Рейтинг: +33707

      zra78 > отдай мои вещи 28 августа 2016, 00:01

      Если дотянет

      0
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      Рейтинг: +7993

      nik55 27 августа 2016, 16:25

      польза будет но не сразу где то через год

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 16:22

      Как минимум данный шаг нацелен на болельщиков команды. Все на стадион!

      -1
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      Рейтинг: +6294

      порт 27 августа 2016, 16:15

      Само собой я не эксперт, но мне кажется что Сёмин долго не удержится в качестве рулевого кочегар.

      -2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 27 августа 2016, 16:11

      очень редко бывает, когда такого рода возвращения играют ту роль, которую от них ждут.

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      Рейтинг: +3412

      FRZZ 27 августа 2016, 16:11

      Хреновый эксперт Бубнов, посмотрим чем кончится тренерство Семина в Локо.

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