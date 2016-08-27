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    Бубнов: «Многим кажется, что «Зенит» порвет «Амкар» в клочья, но не стоит спешить с выводами»

    Российский эксперт Александр Бубнов поделился своими ожиданиями от матча 5-го тура Премьер-лиги «Зенит» – «Амкар».

    «Что касается предстоящего матча «Зенит» – «Амкар», то он будет очень напряженным и непростым прежде всего для питерцев, ведь на «Амкар» не так просто настроиться психологически. К тому же, пермяки сейчас не пропускают и идут на втором месте. «Зенит» же, наоборот, теряет очки дома, и в команде продолжается ротация, не все в порядке и в игре в атаке. Почему-то многим кажется, что «Зенит» порвет «Амкар» в клочья, но не стоит спешить с такими заключениями, ведь Гаджи Гаджиев опытный тренер и прекрасно знает, как, имея менее сильный состав, несмотря ни на что обыгрывать соперника с составом куда более сильным», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    27.08.2016 13:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 27 августа 2016, 16:41

      ....соглашусь с тезкой....будет по нулям!

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 27 августа 2016, 16:25

      В кубке Волга просто уничтожит Амкар)

      1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 27 августа 2016, 16:13

      Зенит обычный колхозный клуб, не нужно, что-то придумывать о его
      величии, это было когда-то, а сейчас обычный середняк , который иногда
      побеждает с помощью судейства, если оно будет объективное, то будет ничья.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 27 августа 2016, 15:28

      Посмотрим кто победит. Много хвалят Амкар. Если Зенит быстрый гол забьет, то Зенит победит с крупным счетом. Если не забьет, то по нулям сыграют.

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 14:28

      Зенит сейчас играет слабо, в команде перестройка. А вот Амкар на подъеме! Как минимум Амкар не проиграет на мой взгляд

      -2
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      Рейтинг: +24

      seawave 27 августа 2016, 14:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бубен, иди в бубен.

      -6
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 августа 2016, 14:10

      Правильно. Не тот сейчас Зенит чтоб рвать Амкар. Если Уфу порвать не смогли, то тут пермяки закроются в обороне, а на контрах могут и поймать. Полностью согласен, что матч будет напряженным, а интрига будет скорее всего до самого конца.

      0
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 27 августа 2016, 13:59

      Амкар крепкая команда,а в Зените глобальная перестройка и отсутствие связок в нападении! Я бы поставил на Амкар.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > bombardir70 27 августа 2016, 14:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в точку)

      -6
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 27 августа 2016, 13:56

      правильно саша)

      -3
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