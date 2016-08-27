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    Пономарев: «Будет хорошо, если ЦСКА сыграет с «Томью» хотя бы вничью»

    Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился своим мнением о предстоящем матче армейцев против «Томи».

    «На данный момент у меня нет уверенности относительно матча «Томь» – ЦСКА. Последний раз армейцы неплохо сыграли, но сегодня будет хорошо, если закончат встречу хотя бы вничью. «Томь» все-таки приличная команда. У ЦСКА уже есть восемь очков в турнирной таблице – будет девять. Это нормально. Пять игр на выезде – это очень много. Хорошо, что следующий матч команда играет уже дома против «Терека».

    Без Траоре и Тошича армейцы вполне справятся, ничего страшного в их отсутствии нет. Тем более Зоран последнее время не был в порядке, получал травмы. Вместо Траоре, скорее всего, выйдет Странберг. У ЦСКА с обороной все нормально, так что матч закончится либо со счетом 0:0, либо 1:1», – заявил Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.08.2016 12:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 27 августа 2016, 13:15

      Это будет чудом, если Томь возьмет очко!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > _Kesh_Suntar_ 27 августа 2016, 14:15

      Ну да, так то три Томи брать надо.

      1
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 27 августа 2016, 13:09

      Ну да коням хотя б очко увезти с томска.

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 27 августа 2016, 13:04

      Пономарев гонит!!!0:2 ЦСКА!!!

      -1
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 > CSKA №1 27 августа 2016, 13:51

      Он просто адекватно оценивает возможности ЦСКА на данный момент! Не плохо сыграли с зенитом,но и Зенит сейчас не блещет! А предыдущие матчи были очень слабо сыграны и 8 очков в таблице это большая удача!

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > bombardir70 27 августа 2016, 14:03

      а томь блещит?

      -3
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 > Rzn_za_cska 27 августа 2016, 14:37

      Нет,поэтому и шансы примерно равные, но у ЦСКА есть преимущество в классе игроков!

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > bombardir70 27 августа 2016, 14:46

      да уж.. может и есть только забивать некому)

      -2
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 > Rzn_za_cska 27 августа 2016, 14:59

      Согласен, с Траоре совсем не угадали! А больше и нет не кого! Вся надежда на Вернблума ;-)

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > bombardir70 27 августа 2016, 15:06

      да да_)

      -3
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