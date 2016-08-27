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    Мутко: «Я уверен, что ЧМ-2018 пройдет в России»

    Глава РФС Виталий Мутко в очередной раз выразил уверенность в том, что у России не отберут право проведения ЧМ-2018.

    «У меня сохраняется уверенность, что чемпионат мира по футболу пройдет в России. Несмотря на все рекомендации. Нужно продолжать готовиться, никаких оснований для отстранения нет», – заявил Мутко.

    Кроме того, министр спорта прокомментировал ситуацию со строительством стадиона на Крестовском острове.

    «Неделю назад я был в Санкт-Петербурге. Цена строительства не увеличивается. Нужно больше говорить о позитиве. Этот стадион вызвал такие нарекания, но, поверьте, это будет украшение Крестовского острова», – добавил Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.08.2016 12:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +875

      sidul1 29 августа 2016, 13:03

      мутко кому то нужен

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 29 августа 2016, 09:52

      кому интересно мнение человека, который не отвечает за свои слова. все проблемы в нашем спорте, начиная с провала на олимпиаде-2010 в Ванкувере из-за того, что министр только балаболит и ничего не делает. успех Сочи-2014 это только потому, что лично путин держал все у себя на контроле. а министр мудко в это время пальчиком кое-где ковырял.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 августа 2016, 20:16

      Мутко ты совсем охренел?!.....а где же еще пройдет чемпионат мира 2018?!

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 27 августа 2016, 13:55

      С таким руководителем, уверен, основания найдутся. А жаль!

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      Рейтинг: +68

      солмон 27 августа 2016, 12:47

      Ой много в чем уже уверен был...

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 августа 2016, 12:44

      Сплюнь,диверсант !

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 августа 2016, 12:34

      Почитай на Фонтанке.ру пол этот стадион.1900 недоделок уже

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 27 августа 2016, 12:57

      Так Фонтанка ваш сайт,я то причём.А насчёт Питера..Мне пофигу,лишь бы не воровали.Хотя это вряд ли будет

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 27 августа 2016, 13:48

      У нас уже крышу накрывают,мне с балкона хорошо видно как строят.Быстро.Хотя видимо тоже воруют.Сваи забили на 35 см короче,чем в проекте.Пойми,я не говорю,что Питер плохой город,я говорю,что он дал плохих руководителей страны,которую они загоняют в нищету(доходы населения за этот год упали на 9%) и при этом развлровываются бешеные деньги

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      Рейтинг: +164

      kimi2005 > Зенит оле оле ола 29 августа 2016, 08:57

      так и у вас не будет ни хрена! так и будете на петровском играть!

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