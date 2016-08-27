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    Зидан: «Пике? Пусть думает, что хочет. «Реал» выиграл Лигу чемпионов в тяжелой борьбе»

    Главный тренер«Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова защитника «Барселоны» Жерара Пике, который заявил, что в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов мадридцам в соперники доставались легкие соперники.

    «Пике волен думать, как хочет. «Реал» же выиграл Лигу чемпионов в сложной борьбе. Да, отдельный матч может получиться легким, но весь турнир был трудным», – заявил Зидан.

    Источник: Marca

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    27.08.2016 07:51
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 2 сентября 2016, 21:18

      Никогда не понимал этих сравнений. Ну допустим, у Реала были легкие соперники, он их прошел, а Атлетико играли с самыми сильными, и тоже их прошел. Если следовать этой тупой логике, получается, Реал-слабый, Атлетико-самый сильный клуб. Но ведь в финале они все равно играют между собой. И именно в этом матче решается, кто из них сильнее. При чем тут, кто с кем играл до этого?? Где гарантия, что Реал не прошел бы Барсу и Баварию, и где такая же гарантия, что Атлетико не вылетел бы от Вольсбурга?? Есть только один матч, это финал, в котором и решается сильнейший. Все остальное - в пользу слабых!

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      Рейтинг: +13

      anz95 2 сентября 2016, 20:15

      выпендрежник Пике

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 августа 2016, 23:34

      Зидан достойно ответил неадекватному комменту Пике)))

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 29 августа 2016, 23:32

      Пике!!!!! Ну что ты постоянно стонишь?

      когда же ты завалишь варежку свою!??!?!

      Как каждый год проходить мертвый Арсенал и уничтоженный Милан чего молчишь? Против Челси за уши вытянули в финал?

      Так хрена возмущаться? Выходи и доказывай на поле, а не возле компьютера, кто лучший!



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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 27 августа 2016, 14:36

      бедная барсочка не прошла атлетико и обиделась

      2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 27 августа 2016, 14:25

      ПИКЕ ненавидеть потому что его женушка по болела за реала

      2
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      Рейтинг: +51

      петр1975 27 августа 2016, 13:33

      Важен счет на табло

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 27 августа 2016, 10:07

      правильно. собака лает, караван идет)

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 27 августа 2016, 10:04

      и женой, хаааааааааа!!!

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      Рейтинг: +1636

      Psih86 27 августа 2016, 09:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На протяжении многих лет Реалу достаются самые слабые соперники,и это факт,любой это сможет проверить в интернете!!!Футбольная мафия!!!

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Psih86 27 августа 2016, 14:34

      ты точно псих

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Psih86 29 августа 2016, 23:34

      Мировой заговор Переса против всех...

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