Зидан: «Пике? Пусть думает, что хочет. «Реал» выиграл Лигу чемпионов в тяжелой борьбе»

Никогда не понимал этих сравнений. Ну допустим, у Реала были легкие соперники, он их прошел, а Атлетико играли с самыми сильными, и тоже их прошел. Если следовать этой тупой логике, получается, Реал-слабый, Атлетико-самый сильный клуб. Но ведь в финале они все равно играют между собой. И именно в этом матче решается, кто из них сильнее. При чем тут, кто с кем играл до этого?? Где гарантия, что Реал не прошел бы Барсу и Баварию, и где такая же гарантия, что Атлетико не вылетел бы от Вольсбурга?? Есть только один матч, это финал, в котором и решается сильнейший. Все остальное - в пользу слабых!
Главный тренер«Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова защитника «Барселоны» Жерара Пике, который заявил, что в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов мадридцам в соперники доставались легкие соперники.
«Пике волен думать, как хочет. «Реал» же выиграл Лигу чемпионов в сложной борьбе. Да, отдельный матч может получиться легким, но весь турнир был трудным», – заявил Зидан.