Белявский: «Футболистам безразлично, есть результат или нет. Все равно они получают деньги»

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро гимнаст Давид Белявский выразил мнение, что футболисты незаслуженно много зарабатывают.

«В спорте все бывает, но я смотрю другие команды, которые не в топе даже: футболисты бегают, пытаются что-то изменить, переломить ход игры, прорываются, бросаются, фолят, наконец, чтобы остановить как-то нападение. У наших я борьбы не вижу. Иногда бывает, но моментами только, в целом же не замечаю.

Нужно заслуженно деньги получать. Есть результат — получил, нет результата — не получил. А у футболистов безразлично, есть результат или нет. Все равно получают. Потому что от клуба — не от министерства спорта. Что-то не так в этой схеме», – приводит слова Белявского «Московский комсомолец».