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    Селихов: «Хочу стать первым номером сборной при Акинфееве»

    Вратарь «Амкара» Александр Селихов заявил, что намерен стать первым номером сборной России, вытеснив из основы национальной команды Игоря Акинфеева.

    «Мой вызов в молодежную сборную России? Сейчас я просто хочу доказать, что готов играть и в первой сборной. Сейчас у нашей молодежной сборной впереди важные игры, потому поеду и помогу команде с радостью.

    Реально ли стать первым номером сборной при Акинфееве? Реально. Незаменимых людей нет. Но это лично мое мнение. Все зависит только от меня. Пока могу сказать – мне предстоит еще пахать, пахать и еще раз пахать», – заявил Селихов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.08.2016 06:02
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 августа 2016, 13:52

      Правильно. Нужна конкуренция, а то чё-то конифей давно скучает без конкурентов. Он у нас не незаменимый, а у Селихова с каждым годом всё больше прогресса, может уже и на ЧМ-2018 будет основным. Шансы есть всегда.

      -1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 27 августа 2016, 11:34

      молодец! так и надо..талант есть..

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 27 августа 2016, 10:58

      Удачи тебе!

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 27 августа 2016, 09:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Куда ты собрался мальчик
      За сборную сыграл два матча
      Уже раскрылился

      -6
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      Рейтинг: +402

      Tri 27 августа 2016, 09:39

      Думаю ему это вполне по силам, но нужно продолжать прогрессировать, шанс дадут обязательно.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 августа 2016, 09:37

      Похвально...

      0
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 27 августа 2016, 09:08

      Акинфеев средний вратарь если бы он играл в Амкаре то пропускал бы точно также как любой другой он просто в России сидит за спинами Березуцких и Игнашевича всю свою карьеру а в Европу ссыт переходить потому что знает не его уровень Ну да бывают и у него супер-сейвы на то он и вратарь,его никак нельзя поставить в один ряд например с Буффоном или Нойером или со Шмейхелем-старшим, Ван дер Саром

      4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 27 августа 2016, 09:03

      Пока Игорь сам не уйдет ,у него нет шансов.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 августа 2016, 08:52

      будет трудно.. но плох тот солдат,кто не хочет быть генералом ))

      2
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 27 августа 2016, 08:20

      :-)

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