Селихов: «Хочу стать первым номером сборной при Акинфееве»

Правильно. Нужна конкуренция, а то чё-то конифей давно скучает без конкурентов. Он у нас не незаменимый, а у Селихова с каждым годом всё больше прогресса, может уже и на ЧМ-2018 будет основным. Шансы есть всегда.
Вратарь «Амкара» Александр Селихов заявил, что намерен стать первым номером сборной России, вытеснив из основы национальной команды Игоря Акинфеева.
«Мой вызов в молодежную сборную России? Сейчас я просто хочу доказать, что готов играть и в первой сборной. Сейчас у нашей молодежной сборной впереди важные игры, потому поеду и помогу команде с радостью.
Реально ли стать первым номером сборной при Акинфееве? Реально. Незаменимых людей нет. Но это лично мое мнение. Все зависит только от меня. Пока могу сказать – мне предстоит еще пахать, пахать и еще раз пахать», – заявил Селихов.