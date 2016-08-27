Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Трудно рассчитывать на то, что Швайнштайгер будет играть»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился размышлениями о ситуации вокруг Бастиана Швайнштайгера, который был переведен во вторую команду.

    «Он говорил со мной. Я не могу отвечать за него. Это его жизнь, его карьера. У него есть контракт с «МЮ» и есть право принять решение и остаться. Для нас это не проблема.

    Футбол состоит из решений. Я знал об этом на протяжении всей моей карьеры, это знают все. Некоторые игроки реагируют по-другому и принимают разные решения.

    Если честно, Бастиан не очень разговорчив. Он сделал заявление, которое имел полное право сделать.

    Но очень трудно рассчитывать на то, что он будет играть. Я не говорю, что это невозможно. Я говорю, что это очень трудно», – сказал Моуринью.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2016 01:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 27 августа 2016, 03:16

      Давайте его в Ростов аренду) Лигу Чемпионов брать)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 27 августа 2016, 02:43

      максимум две игры, и пустит его в клинч

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11