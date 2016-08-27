Участники группового этапа ЛЕ получат от УЕФА как минимум по 2,6 миллиона

УЕФА обнародовал суммы, которые будут выплачены командам, участвующим в Лиге Европы.

Каждый из 48 участников группового этапа заработает по 2,6 миллиона евро. Бонус за победу составляет 360 тысяч, за ничью – 120 тысяч.

Неиспользованные деньги ( по 120 тысяч с каждого ничейного исхода) будут суммироваться и распределяться между участниками групповой стадии в зависимости от количества одержанных ими побед.

Победители своих групп заработают по 600 тысяч евро, вторые команды квартетов – по 300 тысяч. Клубы, пробившиеся в 1/16 финала, получат по 500 тысяч, участники 1/8 финала – по 750 тысяч, четвертьфиналисты – по одному миллиону, полуфиналисты – по 1,6 миллиона.

Финалисту будут выплачены 3,5 миллиона, а победитель турнира пополнит свой бюджет на 6,5 миллиона евро.