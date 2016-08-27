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    Участники группового этапа ЛЕ получат от УЕФА как минимум по 2,6 миллиона

    УЕФА обнародовал суммы, которые будут выплачены командам, участвующим в Лиге Европы.

    Каждый из 48 участников группового этапа заработает по 2,6 миллиона евро. Бонус за победу составляет 360 тысяч, за ничью – 120 тысяч.

    Неиспользованные деньги ( по 120 тысяч с каждого ничейного исхода) будут суммироваться и распределяться между участниками групповой стадии в зависимости от количества одержанных ими побед.

    Победители своих групп заработают по 600 тысяч евро, вторые команды квартетов – по 300 тысяч. Клубы, пробившиеся в 1/16 финала, получат по 500 тысяч, участники 1/8 финала – по 750 тысяч, четвертьфиналисты – по одному миллиону, полуфиналисты – по 1,6 миллиона.

    Финалисту будут выплачены 3,5 миллиона, а победитель турнира пополнит свой бюджет на 6,5 миллиона евро.

    Источник: УЕФА

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    27.08.2016 00:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 11:52

      Вот это "деньжищи". Дзюба с Кокориным даже напрягаться не станут

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 27 августа 2016, 08:35

      ЛЕ в сравнении с трансферным рынком - ларёк рядом с мегамаркетом...)))

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 27 августа 2016, 04:09

      и за эти копейки зад рвать?))да Кокорин?)

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