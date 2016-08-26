Мутко: «Слышал о новом формате ЛЧ. Что с нашими квотами – пока непонятно»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал изменения в формате Лиги чемпионов. Напомним, с сезона-2018/19 четыре лиги с лучшим рейтингом получат по четыре гарантированных места на групповой стадии турнира.

«Я слышал об этом проекте. Сейчас в УЕФА все-таки нет жесткого управления, нет президента. Сильные лиги и клубы начинают несколько поддавливать. И в этом ключе идет какое-то компромиссное решение.

Думаю, после избрания президента это уже приобретет какие-то конкретные очертания. Что с нашими квотами – пока непонятно. Это же проект. Что тут обсуждать?» – сказал Мутко.