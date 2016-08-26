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  • Мутко: «Слышал о новом формате ЛЧ. Что с нашими квотами – пока непонятно»

Мутко: «Слышал о новом формате ЛЧ. Что с нашими квотами – пока непонятно»

26 августа 2016, 22:38
20

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал изменения в формате Лиги чемпионов. Напомним, с сезона-2018/19 четыре лиги с лучшим рейтингом получат по четыре гарантированных места на групповой стадии турнира.

«Я слышал об этом проекте. Сейчас в УЕФА все-таки нет жесткого управления, нет президента. Сильные лиги и клубы начинают несколько поддавливать. И в этом ключе идет какое-то компромиссное решение.

Думаю, после избрания президента это уже приобретет какие-то конкретные очертания. Что с нашими квотами – пока непонятно. Это же проект. Что тут обсуждать?» – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Мутко Виталий
Комментарии (20)
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acer2003
1472240453
Мудка уж точно спрашивать не будут
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Andrew01
1472243255
Даже не стоит Мутко задумываться, все равно все прое.ет....
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Rustam27
1472243371
И мог не слышать
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RamonCSKA
1472243864
Ну я за идею уефа ,да лучше смотреть лч ,4 по 4 команды 2 по 3 ,остальные квалификацией ,а то эти апоелы ,копенгагены ,астана не очень хочется смотреть в лч ,как 10 человек обороняются ,а другие 10 атакуют
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Дон Посей
1472247702
Отговорок, как всегда много, а дела мало. За наших спортсменов перед Олимпиадой никто из "офигенных командиров от видов спорта" толком и не вякнул, чтобы поставить на место зарубежную шушеру из комитетов, которую Россия тоже кормит...Футбол РФ загоняют в жопу "бабложёры" и разные "заслуженные эксперты", которым насрать и на сам футбол, и на игроков, и на болел...Такого плачевного состояния футбола не было давно.Понятно, что рупь упал и санкции приплыли, легионеры и крысы понеслись в тёплые края. А где гордость за клуб и за Россию тех, кто остался? Это прежде всего относится к заслуженным пердунам от футбола и спортивным олигархам, перепутавшим базарный ряд с трибуной. Гнать подонков и возрождать дворовый футбол, пока ещё и его не просрали С ув.
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compka
1472251549
УЭФА совсем обнаглела, 16 мест из 32 для 4 стран когда в УЭФА 55 национальных организаций - это сверх наглости.
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bzfar
1472267031
И хорошо бы, чтобы четыре группы были составлены из этих 16 команд. Остальные отдать действительно на чемпионов своих стран.
Просто иногда странно, что Лигу Чемпионов выигрывает даже не чемпион своей лиги. P.S. О Мутко молчу... уже всё все сказали :-)
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ZhenjaSAB
1472267860
А мы о трех командах мечтаем!Тут хоть бы две сохранить!
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gencha19
1472814199
Мутка надо президентом в УЕФА, тогда там будет жопа , а у нас порядок.
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Serjoga
1473499648
Не о квотах думать нужно, а об изменении контрактов футболистам в финансовом отношении! Они должны не ПОЛУЧАТЬ по контракту, а ЗАРАБАТЫВАТЬ и ПАХАТЬ за бонусы и премиальные! Вот тогда толк будет! Пока у нас не реальные контракты у футболистов у нас и сборной не будет и на мировых полях нашим миллиардерам делать нечего!
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