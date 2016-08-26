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    Мутко: «Слышал о новом формате ЛЧ. Что с нашими квотами – пока непонятно»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал изменения в формате Лиги чемпионов. Напомним, с сезона-2018/19 четыре лиги с лучшим рейтингом получат по четыре гарантированных места на групповой стадии турнира.

    «Я слышал об этом проекте. Сейчас в УЕФА все-таки нет жесткого управления, нет президента. Сильные лиги и клубы начинают несколько поддавливать. И в этом ключе идет какое-то компромиссное решение.

    Думаю, после избрания президента это уже приобретет какие-то конкретные очертания. Что с нашими квотами – пока непонятно. Это же проект. Что тут обсуждать?» – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    26.08.2016 22:38
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 сентября 2016, 12:27

      Не о квотах думать нужно, а об изменении контрактов футболистам в финансовом отношении! Они должны не ПОЛУЧАТЬ по контракту, а ЗАРАБАТЫВАТЬ и ПАХАТЬ за бонусы и премиальные! Вот тогда толк будет! Пока у нас не реальные контракты у футболистов у нас и сборной не будет и на мировых полях нашим миллиардерам делать нечего!

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 2 сентября 2016, 14:03

      Мутка надо президентом в УЕФА, тогда там будет жопа , а у нас порядок.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 31 августа 2016, 10:52

      А новый формат Лиги чемпионов полностью убивает спортивный принцип с их гарантированными местами, а такие клубы как астана и апоэл с батэ ... это как глоток свежего воздуха, без них будем наблюдать одно и тоже из раза в раз, не будет уже такого интереса

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 31 августа 2016, 10:50

      Да нас уже без нас женили, а МуДко до сих пор ничего непонятно и не ясно ...

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      Рейтинг: +137

      tanis 29 27 августа 2016, 07:03

      твое мнение забыли в УЕФА спросить

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 27 августа 2016, 06:17

      А мы о трех командах мечтаем!Тут хоть бы две сохранить!

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 27 августа 2016, 06:03

      И хорошо бы, чтобы четыре группы были составлены из этих 16 команд. Остальные отдать действительно на чемпионов своих стран.

      Просто иногда странно, что Лигу Чемпионов выигрывает даже не чемпион своей лиги.
      P.S. О Мутко молчу... уже всё все сказали :-)

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 августа 2016, 05:11

      Да ты, Мутко не слышать, а знать это должен!......функционер ты хренов!!!

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      Рейтинг: +1297

      compka 27 августа 2016, 01:45

      УЭФА совсем обнаглела, 16 мест из 32 для 4 стран когда в УЭФА 55 национальных организаций - это сверх наглости.

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      Рейтинг: +30

      Texac777 27 августа 2016, 01:31

      Интересно

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