«Локомотив» подтвердил назначение Семина

«Локомотив» официально объявил о назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды. Напомним, 69-летний специалист уже дважды в своей карьере возглавлял железнодорожников (с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 годы).

Под его руководством красно-зеленые дважды выигрывали золотые медали чемпионата России (2002, 2004), четыре раза становились обладателями национального кубка (1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001), а также два раза завоевывали Суперкубок России (2003, 2005).