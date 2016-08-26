Саввиди продолжит финансировать «Ростов»

Савиди остается в спонсорах очевидно ввиду неожиданного (для него) выхода Ростова в ЛЧ , но надолго ли и в каком объеме будет спонсорская помощь за сезон не говорится. Думаю, что много меньше, чем 15 млн евро, которые Ростов должен получить от УЕФА. А когда Ростов вылетит из еврокубков Савиди уйдет. Так что это пока выглядит несерьезно. А вот возвращение Бердыева было бы всерьез и надолго.
Бизнесмен Иван Саввиди продолжит оказывать финансовую помощь «Ростову». При этом отмечается, что Курбан Бердыев вряд ли останется в команде на правах консультанта из-за не слишком хороших отношений со спонсором.
Напомним, 64-летний наставник покинул пост главного тренера желто-синих после ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Андерлехтом». При этом, специалист продолжил выступать в качестве консультанта донской команды в играх раунда плей-офф с «Аяксом», а также во встрече четвертого тура РФПЛ против «Зенита».