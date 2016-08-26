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    Саввиди продолжит финансировать «Ростов»

    Бизнесмен Иван Саввиди продолжит оказывать финансовую помощь «Ростову». При этом отмечается, что Курбан Бердыев вряд ли останется в команде на правах консультанта из-за не слишком хороших отношений со спонсором.

    Напомним, 64-летний наставник покинул пост главного тренера желто-синих после ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Андерлехтом». При этом, специалист продолжил выступать в качестве консультанта донской команды в играх раунда плей-офф с «Аяксом», а также во встрече четвертого тура РФПЛ против «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2016 13:46
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 26 августа 2016, 20:37

      Савиди остается в спонсорах очевидно ввиду неожиданного (для него) выхода Ростова в ЛЧ , но надолго ли и в каком объеме будет спонсорская помощь за сезон не говорится. Думаю, что много меньше, чем 15 млн евро, которые Ростов должен получить от УЕФА. А когда Ростов вылетит из еврокубков Савиди уйдет. Так что это пока выглядит несерьезно. А вот возвращение Бердыева было бы всерьез и надолго.

      3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 августа 2016, 18:23

      Ростов трансфер где!? Хотя бы аренды! Проход евро кубки на (ЛЧ) шансов увеличились на подписание (трансфер...., покупки).

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 августа 2016, 15:54

      Если в Кремле действительно заботятся о престиже страны, а не только об откатах, заносах и распилах, то достаточно одного телефонного звонка оттуда Ивану Саввиди и все проблемы моментально решатся! Такой у нас феодально-крепостной якобы бизнес... Увы... Но Бердыев вернётся на пост главного тренера "Ростова" и реально сможет побороться за выход из группы в Лиге Чемпионов, а не только за 3 место в группе с попаданием в Лигу Европы. Последнее возможно и без его непосредственного руководства, а вот первое - вряд ли...

      7
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      Рейтинг: +108

      Rustam27 26 августа 2016, 15:35

      Команда процветает , народ поддерживает, есть результат в Европе. Интересно куда же смотрят губернатор Ростова ??? Разве сложно найти нормальных спонсоров ?

      2
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Rustam27 26 августа 2016, 15:56

      найти нормальных спонсоров- это не пикничок на скорую руку организовать.....
      а Губернаторам сейчас надо думать про выборы и дороги, и чтоб с Хорошавиным и Белых не встретиться в ближайшее время.... до футбола ли им)))

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семечкин 26 августа 2016, 16:08

      Про дороги вряд ли))А выборы...все уже настроено за 16 лет,и так ясно(((.А Губер на каждый матч ходит,съёмки лузгает.Одна проблема,он любит летать на частном самолёте Саввиди(((

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин > андрей андреев 26 августа 2016, 16:51

      мне вот тоже не очень нравится наблюдать на боях М-1, как неподалёку от ринга столики стоят со жратвой и выпивкой и хозяева наблюдают, как холопы башки друг дружке сносят хайкиками разными..... сродни собачьим боям... а тут футболисты..... правда иногда и они не особо напрягаются на потеху таких хозяев....лОжат, так сказать с прибором.... кроме Терека, конечно))))))

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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 26 августа 2016, 15:21

      В общем, не паникуйте раньше времени. Кругом все врут и недоговаривают. Ждём официальных заявлений и подписанных контрактов!

      0
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      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > Kitoboy_161 26 августа 2016, 15:44

      дык, андреев и говорит, что через недельку транферам конец , а потом, хоть расподписывай контракты на золочёной гербовой бумаге с сургучовыми печатями, толку-ноль...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 августа 2016, 14:50

      На Ростовском сайте читал-Саввиди будет спонсировать,но просит руководство"Ростова" не оскорблять его(Саввиди) может и договорятся

      -1
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      Рейтинг: +332

      семечкин 26 августа 2016, 14:44

      Курбан сказал, что Саввиди для него больше не существует...
      Саввиди хочет( или имеет право?) финансировать Ростов...
      если Курбан Бекиевич не пойдёт на попятную, что я совершенно исключаю, то финансирование Саввиди выйдет Ростову боком, потому что некоторые игроки пришли в нищий Ростов только ради Бердыева и даже если Ростов продолжит "удивлять", то переход Азмуна-Нобоа и Ко. в европейские клубы-дело времени....
      ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНАЯ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ СКАЗКА....

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семечкин 26 августа 2016, 14:50

      Если за неделю не будет приобретений,то ясно что пиз.ец

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      Рейтинг: +332

      семечкин > андрей андреев 26 августа 2016, 15:27

      если я не путаю, то был проЭкт под кодовым именем АНЖИ-13..(?).. с Это"О, Карлосами и другими звёздами мирового футбола.... так он не сработал....
      Ростов не приобретёт ЗВЁЗД, а просто удлиннить лавку дела не поправит...
      должен быть грамотный заказчик под сврю игру, которую клуб намерен показывать....
      а если Кириченко сам и.о., то даже заказать никто не может....

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 26 августа 2016, 16:04

      Нужно вернуть Бердыева... Любым способом... Он даже с короткой скамейкой что-нибудь придумает. Есть молодёжь, есть основной состав из игроков 15-16... Уход Баштуша - потеря, но не смертельная. Да и в памятные годы игр с "Барселоной" состав у Курбана Бекиевича был не сильнее нынешнего, и скамейка тоже была короткой...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семечкин 26 августа 2016, 16:04

      И я про это.Только Бекиевич сможет

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      Рейтинг: +332

      семечкин > cska-62 26 августа 2016, 16:14

      во первых, как ты его вернёшь????
      гордый туркмен против гордого грека....
      это, чтоб Саввиди на поклон пошёл??? он тоже не мальчик и Ростов- лишь эпизод его обширного бизнеса, в принципе клуб ему не делает погоды, а имидж в среде бизнесменов подпортить может....
      во-вторых, полевых игроков всего ШЕСТНАДЦАТЬ!!!!
      не говоря, про физические спады и подьёмы в течении сезона( с дополнительной нагрузкой в ЛЧ), представь, что травму получит пара-тройка игроков и ЧТО?????

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 26 августа 2016, 16:14

      Так он,как оказалось,никуда и не уходил.Поезлил в Москву,город посмотрел,походил по клубам,по РФС,поговорил,да и вернулся.Губер на каждом матче трется,он что слепой?Было бы желание.Прошлый(Чуб) с такими делами разбирался за 5минут(обкомовская школа)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > семечкин 26 августа 2016, 16:28

      Звонок из Кремля ради престижа российского футбола и "дело в шляпе"! (см. мой пост выше).

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      Рейтинг: +332

      семечкин > cska-62 26 августа 2016, 17:12

      чей звонок,прости за интимные подробности?
      министра спорта, господина Мудко, который просрал весь спорт со своими скандалами от предательства?
      или САМОГО?)))
      чего ради и на каком основании??? ради ростовчан и жителей области, которые о.уевают от радости? ради болельщиков других команд, которые болели за Ростов в матче с Аяксом? НО, РАДИ НАРОДА У НАС ВООБЩЕ РЕДКО ЧТО ДЕЛАЕТСЯ( чаще всего интересы народа идут вразрез с интересами тосударства) и поэтому ростовские "болелы" обойдутся, а другие "болелы" завтра будут болеть за свои команды....
      вот ты, армеец, не возмутишься ли заботой САМОГО о Ростове и отсутствием заботы за своих?
      а представь, как гусёнок будет гагакать, когда родного Зеню, Путин кинет через ..й, ради Ростова)))))
      нету в Кремле такого , "шляпа" которого могла бы помочь Ростову... ТОЛЬКО ВЕЧЕ, КАК В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ....

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семечкин 26 августа 2016, 18:34

      Теперь это называется референдум.Но за призывы к нему можно и срок получить(((
      РS. Этот "Армеец" не возмутится заботой Самого о Ростове,он нормальный.(слово дурацкое,но другого не нашёл)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > семечкин 26 августа 2016, 21:07

      Во-первых, на Старой площади, д.4 как в советское время, так и сегодня, всё делается кулуарно, а не публично, хотя указание может поступить хоть от Самого через главу АП или кого-то из помощников; во-вторых, если Бердыев возглавит "Ростов", все настоящие болельщики футбола будут это только приветствовать, ибо первенство страны будет лишь интереснее. Как публично обосновать возвращение Бердыева - дело десятое и совершенно непринципиальное! Выставлять пропагандистскую завесу - их профессия! :-)))))

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 августа 2016, 13:52

      Насчет финансирования - хорошо, насчет Бердыева - очень плохо.

      2
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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 > Андрей Ермошин 26 августа 2016, 13:56

      Если такое же финансирование, как в прошлых двух сезонах, тогда вообще ничего хорошего

      2
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      Рейтинг: +256

      Ris > Андрей Ермошин 26 августа 2016, 14:10

      Нихрена хорошего. Любое финансирование от него - н...й, вместе с ним самим.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 26 августа 2016, 13:51

      64-летний!!!

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr 26 августа 2016, 13:50

      то это влияет, то не влияет. То останется, то не останется.. Ромашка какая-то. Саввиди - пёс

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