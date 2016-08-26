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    Балотелли может оказаться в «Ницце»

    Форвард «Ливерпуля» Марио Балотелли рассматривает вариант с переходом в «Ниццу».

    Сообщается, что на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.

    В свою очередь наставник «Ниццы» Люсьен Фавр заявил, что его клуб готов принять итальянца.

    «Если он настроен работать и готов помогать молодежи, почему бы и нет? Если не хочет работать, здесь он не окажется», – он.

    Источник: Goal.com

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    26.08.2016 10:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 августа 2016, 11:45

      Ключевое слово "Помогать молодежи". Хотя если вспомнить его выходки с МС, когда он дротики метал в молодых, то нафиг такой игрок нужен.

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      Рейтинг: +39

      xsdm 26 августа 2016, 11:28

      Где он только не может оказаться!) Райола скоро ноги стопчет в перебежках из одного офиса к другому)

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 26 августа 2016, 10:54

      Его нужно в спартак

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > dimon2602 26 августа 2016, 11:45

      Решил добить Спартак полностью.

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