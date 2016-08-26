Балотелли может оказаться в «Ницце»

Форвард «Ливерпуля» Марио Балотелли рассматривает вариант с переходом в «Ниццу».

Сообщается, что на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.

В свою очередь наставник «Ниццы» Люсьен Фавр заявил, что его клуб готов принять итальянца.

«Если он настроен работать и готов помогать молодежи, почему бы и нет? Если не хочет работать, здесь он не окажется», – он.