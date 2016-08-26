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    Нойер: «Вряд ли кто-то в «Баварии» знаком с «Ростовом»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я в предвкушении двух матчей против «Атлетико». Это будет разогрев перед матчами плей-офф, в который мы хотим выйти с первого места. «Ростов» – интересный жребий, не думаю, что кто-то из нас знаком с этой командой. ПСВ также не стоит ни в коем случае недооценивать. В прошлом сезоне они почти выбили «Атлетико» из турнира. После двух матчей со счетом 0:0 уступили в серии пенальти», – заявил Нойер.

    Источник: ФК «Бавария»

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    26.08.2016 01:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +108

      Rustam27 26 августа 2016, 14:56

      Силлессен тоже не был знаком )

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      Рейтинг: +11214

      alp 26 августа 2016, 14:22

      Хотелось бы, чтобы Ростов сыграл с Байером так же, как играл дома с Аяксом!!!

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > alp 29 августа 2016, 09:55

      Вообщето Байер в группе с ЦСКА если что. Ошибся веткой. И дурно сравнивать Аякс и Баварию. Совершенно разные команды во всех качествах.

      0
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      Рейтинг: +11214

      alp > VReDNiY 29 августа 2016, 10:43

      я про Ростов так то. а не про аякс баварию и байер.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 26 августа 2016, 10:18

      самая сложная команда в группе это РОСТОВ никто оней ничего не знает, СКОРО узнают!!!

      3
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 26 августа 2016, 09:17

      Скоро "познакомитесь" !

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 августа 2016, 05:47

      Вот и познакомитесь!!! Ростову по барабану с кем играть, команда нацелена на хорошую игру и у них получится....Удачи дончане!!!

      7
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > a-rakhmatov 26 августа 2016, 07:00

      Все мы конечно болеем за Ростов в ЛЧ, но чего уж ахинею нести, по барабану с кем играть... А с кем таким серьезным Ростов играл? Прошли Аякс, красавцы, я лично, был очень рад. Но справедливости ради, Аякс ну уж слишком молод составом, слишком, эти парни во втором матче потерялись просто... А в первом то матче, могли и напихать Ростову, будь впереди не пацаны, а более хладнокровные ребята. Бавария, Атлетико, да и ПСВ за такие ошибки накажут и не раз. Повторюсь, очень рад за вас, к вам в город приедут настоящие гранды футбола, это очень круто. Но хватит бить пяткой себя в грудь, попадись Боруссия, или Монако в отборе и была бы совсем другая игра. Удачи!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Valeron 2705 26 августа 2016, 09:09

      Да все равно.Для Ростова(города) приезд Атлетико и Баварии уже праздник.4-ый Российский город,где звучал гимн ЛЧ,это уже дорогого стоит.

      8
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Valeron 2705 26 августа 2016, 09:12

      Все правильно написал. Но я думаю он имел в виду под "по барабану с кем играть" только то, что Сельмаш уже сделал подвиг (по крайней мере для области) и от него ничего не ждут. Выиграют-проиграют, никто камень в огород не кинет. Поэтому в принципе все равно с кем играть. На выход из группы я верю, но сомневаюсь. За третье место еще можно побороться. А там как Бог даст.

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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > Black Giz 26 августа 2016, 10:17

      Про подвид то я соглашусь, и посмотреть футбол с такими клубами у себя в городе настоящий праздник. Но я к тому, что можно было ведь пойти и дальше этого подвига, если бы к примеру были в группе условные: Бенфика, Севилья и Брюгге.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Valeron 2705 26 августа 2016, 13:32

      Ну мне кажется с этими командами как раз сложней будет.

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > андрей андреев 27 августа 2016, 22:00

      Это точно! В Ростове будет праздник футбола.Давно к нам великие клубы не призжали.Но Ростов просто так не сдастся.У нас нет многомиллионных игроков но у нас есть те которыми мы гордимся и мы в них верим!!!

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