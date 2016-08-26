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    Определены все участники и состав корзин Лиги Европы

    В четверг, 25 августа, определились все участники группового этапа Лиги Европы сезона-2016/17. Россию в этом турнире представят «Зенит», который попал в первую корзину, и «Краснодар», расположившийся в третьей.

    Всего в групповом этапе сыграют 48 клубов, которые будут разделены на 12 групп. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в 1/16 финала.

    Корзина 1: «Шальке» (Германия), «Зенит» (Россия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Атлетик» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Аякс» (Голландия), «Интер» (Италия), «Фиорентина» (Италия), «Андерлехт» (Бельгия), «Виктория» (Чехия).

    Корзина 2: «АЗ Алкмаар» (Голландия), «Брага» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия), «Рома» (Италия), «Фенербахче» (Турция), «Спарта» (Чехия), ПАОК (Греция), «Стяуа» (Румыния), «Генк» (Бельгия), АПОЕЛ (Кипр), «Стандард» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция).

    Корзина 3: «Гент» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Рапид» (Австрия), «Слован» (Чехия), «Сельта» (Испания), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Фейеноорд» (Голландия), «Аустрия» (Авсрия), «Майнц» (Германия), «Цюрих» (Швейцария), «Саутгемптон» (Англия).

    Корзина 4: «Панатинаикос» (Греция), «Сассуоло» (Италия), «Карабах» (Азербайджан), «Астана» (Казахстан), «Астра» (Румыния), «Ницца» (Франция), «Заря» (Украина), «Коньяспор» (Турция), «Османлыспор» (Турция), «Габала» (Азербайджан), «Хапоэль» Б-Ш (Израиль), «Дандолк» (Ирландия).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2016 00:19
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 26 августа 2016, 20:29

      Надо чтоб Аякс к Краснодару, и Краснодар обыграл их, чтоб голландцам совсем плохо стало :) А у Зенита вообще может быть АПОЕЛ Маккаби Дандолк ))

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 26 августа 2016, 12:03

      ЗЕНИТ, РОМА, ФЕЙЕНООРД, САССУОЛО - чтобы зенит не расслаблялся)

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 26 августа 2016, 09:39

      зенит,рома,саутгемптон,панатинаикос было бы не плохо с ними сыграть

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 августа 2016, 09:32

      Как-то низковато Краснодар в посеве, по всей логике должен быть во второй корзине...

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 26 августа 2016, 06:57

      Краснодар на опыте прошел партизан не напригаясь. хотя должен бы забивать. Далее такие вокрутасы могут аукнуться

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 26 августа 2016, 06:33

      Зениту, чтоб не расслаблялся и чувствовал себя как в ЛЧ, желаю в соперники Рому/Фенербахче, Гент/Янг Бойз и Панатинаикос.
      Краснодару нормально будет Интер, Брага и Ницца

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      Рейтинг: +132

      murakami777 26 августа 2016, 06:08

      Удачи, Астана!

      2
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 26 августа 2016, 05:36

      судя по составу интересное начнется с 1/4 турнира да и то англичане как обычно сольются

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      Рейтинг: -61

      dsg43t 26 августа 2016, 01:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

      -9
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      Рейтинг: +1381

      marslond 26 августа 2016, 01:55

      Зенит по рейтингу выше МЮ. Хорош!

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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > marslond 26 августа 2016, 05:32

      газпром выше МЮ

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