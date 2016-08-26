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    Ерохин: «Ростов» в Лиге чемпионов будет получать удовольствие от игры»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, в результате которой донской команде достались «Атлетико», «Бавария» и ПСВ.

    «Все соперники очень сильные, особенно «Атлетико», который играл в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, и чемпион Германии «Бавария». Нам придется тяжело, но будем выходить на каждый матч, получать удовольствие от игры и стараться показать достойный футбол. Верим, что «Ростов» не станет аутсайдером группы», – заявил Ерохин.

    Источник: УЕФА

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    26.08.2016 00:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 сентября 2016, 19:17

      Браво, Ерохин!!!......такой позитивный подход поможет вам побеждать)))

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 26 августа 2016, 06:40

      Ну с ПСВ запросто пободаемся, да и с остальными дома можно на ничью играть. Главное, чтоб Бердыев остался у руля. Он и у Барсы в гостях Рубином выигрывал, так что все может быть. В плей-офф вряд ли пройдут, но за ЛЕ обязаны бороться

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      Рейтинг: +332

      семечкин > Petrak86 26 августа 2016, 07:52

      а откуда инфа про Бердыева?

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > семечкин 26 августа 2016, 09:18

      Там вообще много всякой инфы. И каждый раз новая.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Petrak86 26 августа 2016, 10:31

      Не вариант

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      Рейтинг: -61

      dsg43t 26 августа 2016, 02:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/c9dLk

      -5
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