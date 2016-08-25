Лига Европы. «Краснодар» не смог обыграть «Партизани»

«Краснодар» в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы не смог обыграть «Партизани» на выезде. Матч завершился со счетом 0:0, что не помешало краснодарцам выйти в групповой этап турнира.

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Партизани» (Албания) – «Краснодар» (Россия) – 0:0 (0:0)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Быстров, Петров, Эбуэ, Торбинский, Перрейра (Ахмедов, 46), Жоаозиньо, Подберезкин (Енджейчик, 47), Ари (Воробьев, 64).