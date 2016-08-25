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    Лига Европы. «Краснодар» не смог обыграть «Партизани»

    «Краснодар» в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы не смог обыграть «Партизани» на выезде. Матч завершился со счетом 0:0, что не помешало краснодарцам выйти в групповой этап турнира.

    Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. Ответный матч

    «Партизани» (Албания) – «Краснодар» (Россия) – 0:0 (0:0)

    Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Быстров, Петров, Эбуэ, Торбинский, Перрейра (Ахмедов, 46), Жоаозиньо, Подберезкин (Енджейчик, 47), Ари (Воробьев, 64).

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2016 22:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 августа 2016, 19:28

      Потеряли: еврокубковые очки + премиальные. С кем поделили, с албанцами? Жаль.

      0
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      Рейтинг: -61

      dsg43t 26 августа 2016, 02:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

      -5
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 26 августа 2016, 00:17

      Дубль же играл

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 26 августа 2016, 00:11

      ребята молодцы, ставка сыграла

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 26 августа 2016, 00:05

      да нормально всё..с проходом в групповой этап !

      2
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 25 августа 2016, 23:43

      Краснодар сыграл по ситуации. Выпустили на поле пассажиров, в лице Быстровых и Торбинских. Краснодару уже в воскресение с Локо играть, и накой им сейчас о еврокубковых очках думать. Чтобы на следующий год в еврокубках снова видеть ноющего Слуцкого и Спартаковских эвтаназиков?

      0
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      Рейтинг: +24993

      bset 25 августа 2016, 23:16

      Ну как так? Ну неужели не в курсе, что мы бьемся за три клуба в ЛЧ?...

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 25 августа 2016, 22:53

      Фигово конечно. Еврокубковые очки надо набирать в таких матчах, а не терять

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > denisov 26 августа 2016, 19:27

      И деньги зарабатывать тоже.

      0
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