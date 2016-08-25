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    Еременко: «У ЦСКА очень разнообразная группа»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    «Очень разнообразная группа. «Байер» — именитая команда, которая отлично играет дома. Из их состава мне нравится бомбардир Чичарито и Хакан Чалханоглу со своими невероятными штрафными.

    В прошлом году я часто смотрел «Тоттенхэм» — лондонцы хорошо атакуют, но у них бывают спады, они непредсказуемы. В составе англичан мне нравится плеймейкер Кристиан Эриксен.

    Что касается «Монако», то я видел очень мало их матчей в чемпионате Франции. В целом, считаю, что ЦСКА может побиться», – заявил Еременко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 22:14
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