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    Мутко: «У ЦСКА абсолютно проходимая группа, «Ростову» будет сложнее»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, в котором выступят ЦСКА и «Ростов».

    «Жеребьевку обсуждать бессмысленно – на то она и жеребьевка; кто выпал, с тем и играть. В Лиге чемпионов на стадии группового турнира слабых команд уже не бывает, эту аксиому нужно понимать. Но мне кажется, что у ЦСКА абсолютно проходимая группа: и по уровню, и по классу ЦСКА может на равных играть и с «Монако», и с «Тоттенхемом», и с «Байером». Армейцы – лидеры нашего футбола, чемпионы, думаю, ЦСКА по силам выйти из группы, хочется им этого пожелать.

    «Ростову», на мой взгляд, эту задачу (выхода из группы) будет решить сложнее – все-таки два гранда «Бавария» и «Атлетико». Мы видим, в какой футбол они играют, «Ростову» с ними будет сложно. Что касается ПСВ – это голландский футбол, а «Аякс» они проходили, все возможно.

    Но видя, как играет в последнее время «Ростов» – на каком желании, самоотдаче, хочется надеяться, что им удастся в этой подгруппе удачно выступить. С другой стороны, хочу сказать, что для болельщиков «Ростова» приезд «Баварии», «Атлетико», звезд мирового футбола – это праздник.

    Я бы не назвал группу «Ростова» группой смерти. Думаю, «Ростов» может бороться не только с ПСВ, но и с «Баварией», и с «Атлетико». Особенно дома», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    25.08.2016 21:50
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 26 августа 2016, 07:59

      Он и о сборной тоже так говорил

      0
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > kimi2005 26 августа 2016, 08:39

      А это у них фишка такая, потом Мудко скажет, что ничего страшного не произошло, а Лёня просто: "я дерьмо")))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 августа 2016, 05:42

      устами мутко только мед пить...

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      Рейтинг: +508

      triton004 26 августа 2016, 03:08

      Сказал специалист в этом виде спорта

      1
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      Рейтинг: +386

      petlyra 26 августа 2016, 02:28

      Мудко - на пенсию

      0
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      Рейтинг: -61

      dsg43t 26 августа 2016, 02:01

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://fur.ly/0/nosov

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 25 августа 2016, 23:49

      ЦСКА обязан пройти! ДАГ за вас, в этом турнире!

      Чего и РОСТОВУ желаю!

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 25 августа 2016, 23:47

      Удачи нашим...и все получится...

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 августа 2016, 23:21

      Да ПСВ тоже в прошлом году солидно прибавило, можно у того же ЦСКА и МЮ узнать как так то получилось.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 25 августа 2016, 23:08

      Мудко так же о сборной России на Евро говорил,что из группы выйдем 100%.Его жизнь ни чему не учит.Пустозвон!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 августа 2016, 23:06

      Коням, конечно будет легче, но у Ростова есть сила воли к победе....Удачи Ростову и ЦСКА!!!

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