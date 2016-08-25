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    Лига чемпионов. «Барселона» сыграет с «Манчестер Сити», «ПСЖ» сразится с «Арсеналом»

    УЕФА провел жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов сезона-2016/17, в результате чего образовались восемь кваретов. Турнир стартует 13 сентября, а последний тур группового этапа состоится 7 декабря. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две команды.

    A

    «ПСЖ» (Франция)

    «Арсенал» (Англия)

    «Базель» (Швейцария)

    «Лудогорец» (Болгария)

    B

    «Бенфика» (Португалия)

    «Наполи» (Италия)

    «Динамо» К (Украина)

    «Бешикташ» (Турция)

    C

    «Барселона» (Испания)

    «Манчестер Сити» (Англия)

    «Боруссия» М (Германия)

    «Селтик» (Шотландия)

    D

    «Бавария» (Германия)

    «Атлетико» (Испания)

    ПСВ (Голландия)

    «Ростов» (Россия)

    E

    ЦСКА (Россия)

    «Байер» (Германия)

    «Тоттенхэм» (Англия)

    «Монако» (Франция)

    F

    «Реал» (Мадрид)

    «Боруссия» Д (Германия)

    «Спортинг» (Португалия)

    «Легия» (Польша)

    G

    «Лестер» (Англия)

    «Порту» (Португалия)

    «Брюгге» (Бельгия)

    «Копенгаген» (Дания)

    H

    «Ювентус» (Италия)

    «Севилья» (Испания)

    «Лион» (Франция)

    «Динамо» З (Хорватия)

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2016 19:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +9

      Lacosteman 26 августа 2016, 06:39

      Мадрид это уже страна?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 26 августа 2016, 06:32

      интересные группы)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 25 августа 2016, 21:03

      Такое ощущение,что кого то тут не хватает)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      mozga 25 августа 2016, 21:02

      Что-то мне подсказывает, что лошаткам 4 место в группе светит

      0
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      Рейтинг: +5

      Bolela-armeez 25 августа 2016, 20:27

      Ростов с Баварией и Атлетикой... ничего хорошего не сулит...( при всем уважении

      1
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      Рейтинг: +256

      Ris > vvv246 25 августа 2016, 20:56

      Вот по ПСВ не уверен что прям как Аякс. Всё таки у Аякса игроков растащить успели. Но побороться точно можно за ЛЕ.

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      Рейтинг: +5

      Bolela-armeez 25 августа 2016, 20:27

      ...Нашим думаю попроще будет...

      1
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      Рейтинг: +256

      Ris 25 августа 2016, 20:26

      Аа.. Ну тут всё ясно. Атлетико в ЛЕ, Бавария со второго места. ПСВ на выход. )))

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 25 августа 2016, 20:23

      Лестер фартовый!

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 25 августа 2016, 20:15

      В этот раз групп смерти нету!

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > ZhenjaSAB 25 августа 2016, 20:18

      с - очень похожа

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 августа 2016, 20:15

      В этом году Лига очень ровная и сильная. Только в половине из групп (A, C, D и F) есть по паре явных фаворитов. В остальных будет непредсказуемо и потому очень интересно.

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