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    Селихов: «Черчесов сразу дает понять, кто здесь главный»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов рассказал о работе под руководством бывшего наставника пермяков Станислава Черчесова, ныне возглавляющего сборную России.

    — В «Амкаре» вы поработали с нынешним тренером сборной Станиславом Черчесовым. Что можете о нем сказать? Он как бывший вратарь уделял вам особое внимание?

    — Это очень грамотный специалист, и мне очень нравилось с ним работать. Периодически Черчесов наблюдал за тренировками вратарей. А вообще в его штабе есть тренер голкиперов Гинтарас Стауче. И Черчесов не лез в нашу работу, а только спрашивал мнение у помощника.

    — Все говорят, что при Стауче вратари очень сильно прибавляют. Вы прочувствовали это на себе?

    — Да, так и есть. Он очень сильный специалист и практикует интересный тренировочный процесс. С этим тренером голкиперы очень хорошо прогрессируют. Но я бы хотел также отметить и нашего нынешнего тренера вратарей — Владимира Сычева. Он не уступает Стауче в плане подготовки.

    — Про Станислава Черчесова многие рассказывают, что он — человек, который знает себе цену и достаточно авторитарный руководитель...

    — Черчесов сразу дает понять, кто здесь главный. Как только приходит в команду, говорит, что он хочет от каждого работника клуба, футболиста, массажиста и т.д. Это и характеризует его как истинного профессионала и грамотного специалиста.

    Источник: Известия

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    25.08.2016 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      BvB09|Heja Bvb 25 августа 2016, 21:25

      такой и тренер нужен, жесткий, чтоб бегали, а не пешком ходили, уверен, Черчесов таких выкинет из сборной

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > BvB09|Heja Bvb 26 августа 2016, 11:59

      и возьмет таких же))))

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