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    Газзаев: «После провала на Евро-2016 Мутко должен был уйти»

    Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев подверг критике работу нынешнего главы организации Виталия Мутко.

    «Чемпионат мира все ближе. А мы до сих пор не понимаем, кто может заменить Игнашевича и Березуцких. Когда президент РФС заявляет, что у нас «такого уровня игроки», значит, он не понимает футбол. Игроки хорошие, просто с ними надо работать, заниматься. Нельзя всю вину сваливать на них. И не только Слуцкий должен был писать заявление после провала, но и президент РФС. Однако ему, видимо, министр спорта запретил», – отметил Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2016 14:16
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 25 августа 2016, 18:45

      пес рвется к бобосам..всех обсерает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 25 августа 2016, 15:25

      Ну что вы говорите,
      Мудко сейчас в зените,
      Какие он награды
      Привёз с Олимпиады!..
      Теперь вот инвалиды
      К нему все без обиды.
      Он сделал всё что можно
      Красиво, осторожно.
      Безвредно своей роже

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 25 августа 2016, 14:58

      Газзаев: «После провала на Евро-2016 Мутко должен был уйти, а я прийти. Я тоже хочу в раздевалке с игроками пиво пить, а он бл. не уходит. Вот су..»

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Rustam27 25 августа 2016, 14:36

      Путину надо давит, чтобы гнал всех этих коррупционеров

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 25 августа 2016, 14:25

      обязан

      1
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