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    Газзаев: «На таком низком уровне футбол в России не находился никогда»

    Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев рассказал о своих планах по реформированию российского футбола.

    «Мы хотим, чтобы наш футбол гремел так же, как ведущие европейские первенства, и чтобы наша сборная ярко выступала на чемпионатах мира и Европы. Очевидно, что в преддверии ЧМ-2018 наш футбол в глубочайшем кризисе. На таком низком уровне он еще не находился никогда. С 2010 года ничего не сделано с точки зрения улучшения качества футбола. В 2010 году у нас была самая сильная сборная в истории России, но не попала на чемпионат мира. На следующих турнирах наша сборная занимала самые низкие места. Полное безволие и никакого результата. Наша команда занимает невероятно низкое место в рейтинге ФИФА, между Албанией и Ираном. Результаты плачевные.

    Количество россиян, безразличных к футболу, достигло максимума – 73 процентов согласно ВЦИОМ. Даже появилась петиция, подписанная миллионом человек. И если не заняться реформами, то чудес на домашнем ЧМ ждать не стоит. Заниматься футболом надо каждый день. Нельзя президенту РФС стращать всех, что денег не будет, и ставить это себе в заслугу. Нужно делать дела и не кричать об этом на каждом шагу.

    Предлагаю немедленно отменить лимит на легионеров. Тогда в наш футбол вернется острая, жесткая конкуренция. А мы сейчас позволяем пяти игрокам постоянно иметь практику – в результате футболисты перестают расти.

    Предлагаю объединить управление Премьер-лигой и первым дивизионом под единым названием РФЛ – Российская футбольная лига. А команды второго дивизиона получат полупрофессиональный или любительский статус. Профессиональных клубов будет 54 – 18 в премьер-лиге и 36 в первом дивизионе, разбитом на три группы по территориальному принципу. По той же системе устроен футбол в Германии, Испании, Франции», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2016 12:45
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 25 августа 2016, 18:54

      "...а вы, друзья, как не садитесь..." Время упущено, футбол на корню за полтора года не переделать, другие ноги и головы у игроков не вырастут. А менять надо зарплаты функционеров и забуревших футболёров.

      0
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      Рейтинг: +10

      Алексей Шашкин 25 августа 2016, 16:37

      2 дивизион - любительский??? Так он сразу умрет безвозвратно!!! Профессиональный-то еле концы с концами сводит!

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 25 августа 2016, 16:28

      Ну пока норм стратегия ,в любом случае плоды даст минимум лет через 5
      А так куда смотрят на стадион зенита можно было 150 детских школ футбола построить

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > RamonCSKA 25 августа 2016, 18:34

      Его не РФС строит, если ты не знал об этом, а так еще бы на пару млрд. дороже был бы )))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 августа 2016, 15:11

      выбор главы РФС это все фарс, никакого нормального футбольного человека туда не пустят. За каждым стоят бабки и крыша иначе РФС не просуществовать, уже видели Толстых (он конечно на голову ударенный местами), но он как раз был без финансовой поддержки и его быстро смыли как гуано.

      Замкнутый круг.

      2
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 25 августа 2016, 15:04

      Газзаев: «Предлагаю немедленно отменить лимит на легионеров. Тогда в наш футбол вернется острая, жесткая конкуренция. А мы сейчас позволяем пяти игрокам постоянно иметь практику , а отменим лимит они бля и практики не получат. Пусть бля. свое шампанское ху.рят. Во я придумал. Да ни в одной стране мира мне не давали так чудить.

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Молчуновский 26 августа 2016, 12:02

      тебе завидно про шампанское?)))))))

      -2
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Rzn_za_cska 3 сентября 2016, 15:51

      нет

      0
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 25 августа 2016, 15:02

      Да ему насрать на Российский футбол. На бабло тянет еще одного дауна

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 августа 2016, 15:02

      "В рейтинге ФИФА,между Албанией и Ираном"
      Да мы и по уровню жизни между Албанией и Тринидад и Тобаго,и что?

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Чеславас 25 августа 2016, 15:45

      Посмотри в инете-60-е место в прошлом году.В этом будет хуже,т.к.доходы бюджета-3%,снижение реальных доходов населения-7% к августу и т.д.Мы даже жрать стали меньше-розничные продажи продуктов в этом году упали на 12%.А ты говоришь либерасты.Пойди это скажи пенсионерам,которым пенсии не проиндексировали

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > андрей андреев 26 августа 2016, 12:03

      видимо веселая у тебя "жизнь"

      -2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > андрей андреев 26 августа 2016, 12:04

      ты на свои доходы смотри че ты смотришь эти тупые статистики.))))

      -2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 августа 2016, 14:59

      Почему в России низкий уровень футбола? Посмотрите на игру РОСТОВА, как он с минимальным бюджетом, вынес в одну калитку одних из лидеров чемпионатов Бельгии и Голландии. ЧЕСТЬ и ХВАЛА!!! Просто футболом надо заниматься профессионально, а не жировать как Зенька и иные, на бюджетные деньги и не показывать результат. А зачем? Бабло-то все равно придет на карточку. ЗАЖРАЛИСЬ!!!!

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Андрей Ермошин 26 августа 2016, 12:05

      еще один бухгалтер . причем тут бюджет???

      -2
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 25 августа 2016, 14:49

      Очередной пиздабол рвущийся к бюджетной кормушке и пытающийся лозунгами по отмене лимита заручится поддержкой клубов

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Беспринципный Дима 26 августа 2016, 12:05

      там без тебя все решили кто и кем будет

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 августа 2016, 14:25

      Опять на ПФЛ раззявил. Иди,Аланию возроди,покажи свой уровень! Посадил туда сыночка,а сам космический проект кинулся впихивать,чтобы лучшие команды СНГ играли объединённый чемпионат. Тоже в Германии подглядел сию конфигурацию?И где родная Алания?

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