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    Дзюба: «Надеюсь, выйду в стартовом составе с «Амкаром». Пора прерывать серию Селихова»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча с «Амкаром» в 5-м туре РФПЛ оценил свое физическое состояние и степень готовности к игре.

    «Непростой период у меня сейчас, первый раз за долгое время что-то болит, не сказал бы, что что-то серьезное, но дискомфорт присутствует. Я соскучился по матчам, очень хочу играть. Думаю, я уже готов выступать, надеюсь, выйду в стартовом составе с «Амкаром». Всю прошлую неделю тренировался, два последних дня так вообще по полной, эту неделю тоже.

    Нам нужно больше агрессии, чтобы забить и прервать серию Селихова. Он очень хороший голкипер, хочется его уже огорчить», – заявил Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 11:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 25 августа 2016, 19:31

      опять деревяшка распизделась...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7993

      nik55 25 августа 2016, 17:16

      мечтать не вредно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 августа 2016, 16:56

      А мы так вообще не хотим, чтобы ты появлялся на поле. Ты не оправдываешь надежд болельщиков.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 августа 2016, 15:59

      питерское Бревнище рвется в бой))))
      аха-ха

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      takca 25 августа 2016, 15:38

      Как же ты сможешь через месяц смотреть ему в глаза на тренировках.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 августа 2016, 15:00

      Полный ДЕГРАДАНТ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 августа 2016, 14:37

      что за днище рот раскрыло?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 25 августа 2016, 14:34

      считаю Дзюбу абсолютно деревяннейшим игроком, вот только рот открывать и давать целую кучу коментов которые большинство приводит к отращению , вот в этом он мастер

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Шаен 25 августа 2016, 13:25

      Очко свою тренировал. Вот и болит теперь!)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 25 августа 2016, 12:30

      ОЙ Артемка не говори ГОП пока не забьешь !

      4
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