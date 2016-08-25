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    Бубнов: «Ростову» без укрепления состава сложно рассчитывать на что-то на групповом этапе Лиги чемпионов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что «Ростову» требуется срочное усиление состава, если команда намерена добиться значимых результатов на групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Если сравнивать «Ростов» с ЦСКА, то это команды примерно равного уровня. Я бы даже сказал, что линия атаки у «Ростова» выглядит поинтереснее. Другое дело, что «армейцы» в последние годы ничего значимого в Лиге чемпионов не добивались. Без должного укрепления «Ростову» будет сложно на что-то рассчитывать в групповом этапе. Да, он может побороться или даже преподнести сюрприз, но многое будет зависеть от жеребьевки. Ведь ростовчанам с большой долей вероятности попадется очень сложная группа», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.08.2016 10:38
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 августа 2016, 15:22

      Не согласен тут с Бубновым, могут со второго места выйти при удачной жеребьёвке

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 25 августа 2016, 15:15

      Слуцкий тоже считал что игроки Ростова средние игрочишки, а они вон чего творят,может быть и на евро не так обосрались если бы он доверял не только игрокам ЦСКА,я думаю у них и дальше всё попрёт,даже выступят лучше чем ЦСКА.

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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 25 августа 2016, 14:55

      Говорящая фамилия у него все-таки . Что он там говорил перед отборочными ЛЧ про Ростов. Он говорил, что Ростов способен играть только с командами уровня РФПЛ

      3
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 25 августа 2016, 14:53

      Вопрос состоит в том: будет ли Ростов тренировать Бердыев ? Если нет, то все потеряно, Ростов до уровня Спартака опуститься, если да, то с даже с таким составом можно минимум в Ле попасть

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 августа 2016, 13:55

      Зенит вот усилился в12 г. Халком и Витселем. Результат: свою игру потеряли , а потом и игроков тоже. А толку чуть.
      Ростов отличная команда, с отличными игроками, тренером и поставленной игрой. К усилению нужно подходить с большой осторожностью. Не дай вам бог такого Халка.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 25 августа 2016, 13:43

      Этот псевдо эксперт Бубнов говорил,что Ростов не пройдёт в групповой этап ЛЧ!Помолчал бы,ГОВ.А кусок!

      4
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 25 августа 2016, 13:33

      Браво Ростов! Творите чудеса и дальше! А мы вас поддержим!

      4
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      Рейтинг: +108

      Rustam27 25 августа 2016, 13:18

      Иди н...уй Дубнов

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 августа 2016, 13:11

      Да усилится бы не помешало,

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 августа 2016, 12:50

      Бубен, дай денег Ростову!

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