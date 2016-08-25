Бубнов: «Ростову» без укрепления состава сложно рассчитывать на что-то на групповом этапе Лиги чемпионов»

Не согласен тут с Бубновым, могут со второго места выйти при удачной жеребьёвке
Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что «Ростову» требуется срочное усиление состава, если команда намерена добиться значимых результатов на групповой стадии Лиги чемпионов.
«Если сравнивать «Ростов» с ЦСКА, то это команды примерно равного уровня. Я бы даже сказал, что линия атаки у «Ростова» выглядит поинтереснее. Другое дело, что «армейцы» в последние годы ничего значимого в Лиге чемпионов не добивались. Без должного укрепления «Ростову» будет сложно на что-то рассчитывать в групповом этапе. Да, он может побороться или даже преподнести сюрприз, но многое будет зависеть от жеребьевки. Ведь ростовчанам с большой долей вероятности попадется очень сложная группа», – заявил Бубнов.