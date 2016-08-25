МЛС. «Торонто» взял три очка в матче с «Орландо»

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Лидер Восточной конференции «Торонто» в гостях смог вырвать победу у «Орландо».

МЛС. Регулярный чемпионат

Монреаль – Ди-Си Юнайтед – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нигл, 39 (пенальти); 1:1 – Камара, 77

Удаление: Опаре (Ди-Си Юнайтед), 89

Коламбус – Филадельфия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Херберс, 60, 1:1 – Джан, 73; 1:2 – Розенберри, 74

Орландо – Торонто – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рикеттс, 7; 1:1 – Ларин, 56; 1:2 – Алтидор, 86

Чикаго – Лос-Анджелес Гэлакси – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Зарде, 31; 1:1 – Альварес, 34; 2:1 – Аккам, 39 (пенальти); 2:2 – дос Сантос, 69

Хьюстон – Сиэтл – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Уэнгер, 75; 1:1 – Лодейро, 90+4

Сан-Хосе – Нью-Инглэнд Революшн – 0:0