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    Кононов: «В матче с «Партизани» проведу ротацию состава «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что в ответной игре с албанским «Партизани» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы, намерен пересмотреть состав своей команды.

    «Партизани» – очень организованная команда. Мне симпатичен их стиль игры. Они играют агрессивно и с давлением на соперника. Нам будет непросто. Чтобы противостоять этой команде, надо также действовать против них. Они будут играть дома и хотят победить.

    У нас нет резервистов. А что касается ротации, то она в матче с «Партизани» будет», – заявил Кононов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2016 06:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +332

      семечкин 25 августа 2016, 23:53

      ЧЕМ КРУЧЕ НАХВАЛИВАЕТ СОПЕРНИКА, ТЕМ ВЕСОМЕЕ ВЫГЛЯДИТ ПОБЕДА НАД НИМ))))))
      только забыл, что очки бы у заведомо слабого забрать всё равно надо.....
      сегодня как-то не Быки, а МУЛЫ на поле паслись.....

      0
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 25 августа 2016, 21:49

      Мужики, обратите внимание на обстановку на стадионе... Болел Партизани на пальцах рук и ног можно пересчитать, а клуб играет в еврокубке. У нас такое недопустимо, мы верим в своих и поддерживаем)))

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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 25 августа 2016, 16:08

      Вперёд быки

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 25 августа 2016, 15:54

      Удачи Краснодару

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 августа 2016, 12:55

      Сегодня посмотрим...Удачи Краснодару !!!

      -1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 августа 2016, 10:17

      Недооценивать даже столь слабого соперника не стоит, в футболе всякое бывает. Удачи Краснодару.

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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 25 августа 2016, 10:06

      И получить трешку......

      1
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 25 августа 2016, 09:45

      Странно,что нет резервистов,тогда берите их из дубля! Если собираетесь играть в нескольких турнирах и добиться там успеха,команда должна быть укомплектована на два состава,иначе так и будут провалы по причине отсутствия полноценной замены ключевых игроков!

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 25 августа 2016, 09:12

      Ну можно пацанов с академии выпустить на поле:)

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 августа 2016, 09:06

      Правильно,в матче со Спартаком откровенно вяло выглядели уставшие игроки,перед Локо хоть отдохнут.

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