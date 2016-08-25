Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа: «Бердыев по-прежнему тренирует «Ростов»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после победы в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1; 5:2 по сумме двух матчей) рассказал, что бывший главный тренер Курбан Бердыев по-прежнему занимается с командой.

    «Отмечу, что Бердыев по-прежнему тренирует команду. Он приходил в раздевалку. Он все время с нами, мы чувствуем его поддержку. Не знаю, что будет в дальнейшем», – сказал Нобоа.

    Напомним, после официального увольнения с поста главного тренера Бердыев продолжил сотрудничество в клубе в качестве консультанта.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +216

      Daxa09 25 августа 2016, 10:29

      Что бы там не говорили Бердыев настоящий мужик человек который больше делает чем говорит молодец он

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 августа 2016, 09:24

      Большое спасибо Курбану Бекиевичу! Он - единственный, настоящий тренер в России.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 августа 2016, 08:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Идет на деньги. Бубнов прав.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 25 августа 2016, 03:21

      И это правильно. Что умеет, то и делает. С нормальными игроками. В хорошем городе. Что ещё надо?...

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 августа 2016, 03:10

      Молодцы ребята, что верите своему тренеру, после такого он обязательно вернется и завершит начатое)))

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11