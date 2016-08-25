В 1/16 финала Кубка английской лиги «Лестер» встретится с «Челси»

Состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка английской лиги.
На этой этапе турнира «Лестер» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» встретится со «Суонси». Полностью пары 1/6 выглядят следующим образом:
«Ноттингем» – «Арсенал»
«Лидс» – «Блэкберн»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»
«Вест Хэм» – «Аккрингтон»
«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»
«Суонси» – «Манчестер Сити»
«Фулхэм» – «Бристоль Сити»
«Борнмут» – «Престон»
«Тоттенхэм» – «Хиллингхэм»
«Эвертон – Норвич»
«Дерби – Ливерпуль»
«Нортхэмптон – Манчестер Юнайтед»
«Брайтон» – «Рединг»
«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»
«Сток Сити» – «Халл»
«Лестер» – «Челси»
Источник: BBC