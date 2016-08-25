В 1/16 финала Кубка английской лиги «Лестер» встретится с «Челси»

Состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка английской лиги.

На этой этапе турнира «Лестер» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» встретится со «Суонси». Полностью пары 1/6 выглядят следующим образом:

«Ноттингем» – «Арсенал»

«Лидс» – «Блэкберн»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»

«Вест Хэм» – «Аккрингтон»

«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»

«Суонси» – «Манчестер Сити»

«Фулхэм» – «Бристоль Сити»

«Борнмут» – «Престон»

«Тоттенхэм» – «Хиллингхэм»

«Эвертон – Норвич»

«Дерби – Ливерпуль»

«Нортхэмптон – Манчестер Юнайтед»

«Брайтон» – «Рединг»

«Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»

«Сток Сити» – «Халл»

«Лестер» – «Челси»