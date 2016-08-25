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    В 1/16 финала Кубка английской лиги «Лестер» встретится с «Челси»

    Состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка английской лиги.

    На этой этапе турнира «Лестер» сыграет с «Челси», а «Манчестер Сити» встретится со «Суонси». Полностью пары 1/6 выглядят следующим образом:

    «Ноттингем» – «Арсенал»

    «Лидс» – «Блэкберн»

    «Куинз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»

    «Вест Хэм» – «Аккрингтон»

    «Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»

    «Суонси» – «Манчестер Сити»

    «Фулхэм» – «Бристоль Сити»

    «Борнмут» – «Престон»

    «Тоттенхэм» – «Хиллингхэм»

    «Эвертон – Норвич»

    «Дерби – Ливерпуль»

    «Нортхэмптон – Манчестер Юнайтед»

    «Брайтон» – «Рединг»

    «Ньюкасл» – «Вулверхэмптон»

    «Сток Сити» – «Халл»

    «Лестер» – «Челси»

    Источник: BBC

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    25.08.2016 01:39
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