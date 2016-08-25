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    Благодаря победе «Ростова» Россия опередила Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

    «Ростов» обыграл «Аякс» со счетом 4:1 в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Этот результат позволил России обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА и подняться на шестое место.

    В нынешнем сезоне еврокубков российские клубы («Ростов», «Краснодар» и «Спартак») заработали 2,900 балла, доведя суммарный коэффициент страны за последние пять сезонов до отметки в 44,232.

    Португалия имеет 43,832 балла, а располагающаяся на пятом месте Франция – 45,242.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2016 01:00
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 26 августа 2016, 22:57

      Ростов - молодцы!

      1
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 25 августа 2016, 13:31

      Ростов показывает вполне достойный футбол при этом лишившись Курбана Бердыева который в прошлом сезоне вывел ростовчан на другой уровень, а еще имея большие проблемы с деньгами. Ростов побед тебе

      3
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      ...
      Рейтинг: +12

      rrrrr > SandersMax 25 августа 2016, 16:59

      Да никто никого не лишился. Бердыев продолжает тренировать Ростов также как и раньше, просто формально сменил должность.

      2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 25 августа 2016, 13:16

      Спасибо,Ростов за очки в копилочку! За хорошую игру и настроение большинства адекватных людей!

      3
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 25 августа 2016, 12:12

      Вот теперь действительно опередили.
      Не то, что в прошлый раз: http://bombardir.ru/news/476916

      1
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      Рейтинг: +23

      Кот_Бегемот 25 августа 2016, 12:09

      больше всех Спартак старался)

      5
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      Рейтинг: +14

      sashabrat 25 августа 2016, 11:55

      Особенно Спартак постарался! Как эти деревяшки только у Краснодара выиграли? Те, наверное, выпустили одного Ари и того удалили минуте на 10-й!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 25 августа 2016, 10:27

      Ну что сказать, Ростовчане не зря поехали вместо Питерцев.

      13
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      Рейтинг: +767

      товрос > Snek 25 августа 2016, 10:47

      конечно не зря,благодаря победе РОСТОВА РОССИЯ опередила ПОРТУГАЛИЮ и вышла на 6 место

      10
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      Рейтинг: +58

      За Футбол! > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 11:48

      я смотрю, тебя зависть так и не отпускает

      6
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      Рейтинг: +23

      Ahiles150985 > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 11:49

      вот ты дибил . и твое любимое бугагага )))))))))

      7
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      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 11:55

      бугагуй ,а я подумал ,что ты вчера чупа чупсом подавился ,когда Ростов растоптал твой великий аякс.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 12:01

      БЕЛЬГИЯ и ГОЛЛАНДИЯ уже были ПОРТУГАЛИЯ и ФРАНЦИЯ на подходе

      6
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      ...
      Рейтинг: +23

      Кот_Бегемот > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 12:06

      бомбит из-за того что Ростов в ЛЧ играет, а Зенит в ЛЕ...?

      4
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      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 12:15

      кстати диблойд ,ты вчера грозился аватарку выигрышной ставки сделать . И где она ? Вчерашний трёп бугагуйййййя-

      Зенит оле оле ола > anjaneri 14 часов назад

      я потом себе аватарку выигрышной ставки сделаю))бугагагага

      2
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      ...
      Рейтинг: +24993

      bset > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 13:21

      Ахахахаха. Видел я твои вчерашние комментарии "Ну сегодня Ростов опозорится". Опозорился? Так что молчи, трепливая телочка.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Зенит оле оле ола 27 августа 2016, 23:16

      Я вообще и питерцах высокого мнения, но как я вижу у них там аутистов более, чем достаточно.

      -1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 25 августа 2016, 10:16

      Ростов мужики!!! Удачи с жеребьевкой!!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 25 августа 2016, 09:53

      Франция тоже подвинется :р

      5
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 25 августа 2016, 09:51

      Плохо что у Ростова нет нормального стадиона.

      5
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Зенит оле оле ола 25 августа 2016, 18:20

      За Ростов никогда не болел . Но игроки и болельщики Ростова достойны лучшего ,чем есть на самом деле. А тебя бугага наверное зависть пожирает ,что Зеня в ЛЕ,а Ростов уже в группе ЛЧ.

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