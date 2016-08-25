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Определились составы корзин для жеребьевки группового этапа ЛЧ

25 августа 2016, 00:39
54

Сегодня завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов, и стали известны все участники группового этапа.

Россию представят два клуба: ЦСКА будет находиться в первой корзине, «Ростов» – в четвертой. Полностью корзины жеребьевки выглядят следующим образом:

Первая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Лестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «ПСЖ» (Франция), ЦСКА (Россия).

Вторая корзина: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Арсенал» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Порту» (Португалия), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия).

Третья корзина: «Базель» (Швейцария), «Тоттенхэм» (Англия), «Динамо» К (Украина), «Лион» (Франция), ПСВ (Голландия), «Спортинг» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» М (Германия).

Четвертая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Монако» (Франция), «Бешикташ» (Турция), «Легия» (Польша), «Динамо» З (Хорватия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Ростов» (Россия).

Напомним, в одной группе не смогут сыграть команды из одной страны, клубы из России и Украины будут разведены по разным квартетам.

Жеребьевка состоится в четверг, 25 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов
Комментарии (54)
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SPARTAK-ARMANi
1472075540
цска ,атлетико мадрид , тоттенхем и монако. и кони снова в жопе и снова каждую игру дырафей пропускает в очко))))
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maior-60
1472076099
Бенфика, Байер, Спортинг, Ростов. ЦСКА, Порту, ПСВ, Монако.
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Томь вперёд
1472078039
Кто бы не попался Ростову, всё равно, это уже историческое достижение!!! Спасибо, Курбан Бекиевич!!!
Ответить
alex1951
1472083439
Ростов-папа! Пройдись ка по Европе фраерской походочкой,да позабавь россиян, побед жаждущих!
Ответить
a-rakhmatov
1472083728
Коням достанется, они попали в "смертельную" группу, но Ростову группа полегче досталась, есть шансы выйти в следующий этап...Удачи команде!!!
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овертайм
1472095424
цска-атлетико-тотенхем-монако - это космос для слуцкого)))
Ответить
каа
1472097608
Удачи нашим...Будет тяжело!!! Вчера болел за Ростов будто за свой родной ЦСКА...Молодцы ребята
Ответить
mdu86
1472099771
Хорошего жребия командам
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Обер-КанцлерЪ
1472100245
Встреча Ростова с Лестером, о которой столько говорили в прошлом сезоне, становится всё реальнее и реальнее !
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1472105666
Лестер, Порту, Спортинг, Цска Бенфика, Байер , Брюгге , Ростов
Ответить
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