Определились составы корзин для жеребьевки группового этапа ЛЧ

Сегодня завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов, и стали известны все участники группового этапа.

Россию представят два клуба: ЦСКА будет находиться в первой корзине, «Ростов» – в четвертой. Полностью корзины жеребьевки выглядят следующим образом:

Первая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Лестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «ПСЖ» (Франция), ЦСКА (Россия).

Вторая корзина: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Арсенал» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Порту» (Португалия), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия).

Третья корзина: «Базель» (Швейцария), «Тоттенхэм» (Англия), «Динамо» К (Украина), «Лион» (Франция), ПСВ (Голландия), «Спортинг» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» М (Германия).

Четвертая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Монако» (Франция), «Бешикташ» (Турция), «Легия» (Польша), «Динамо» З (Хорватия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Ростов» (Россия).

Напомним, в одной группе не смогут сыграть команды из одной страны, клубы из России и Украины будут разведены по разным квартетам.

Жеребьевка состоится в четверг, 25 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени.