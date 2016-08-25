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    Определились составы корзин для жеребьевки группового этапа ЛЧ

    Сегодня завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов, и стали известны все участники группового этапа.

    Россию представят два клуба: ЦСКА будет находиться в первой корзине, «Ростов» – в четвертой. Полностью корзины жеребьевки выглядят следующим образом:

    Первая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Лестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «ПСЖ» (Франция), ЦСКА (Россия).

    Вторая корзина: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Арсенал» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Порту» (Португалия), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия).

    Третья корзина: «Базель» (Швейцария), «Тоттенхэм» (Англия), «Динамо» К (Украина), «Лион» (Франция), ПСВ (Голландия), «Спортинг» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» М (Германия).

    Четвертая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Монако» (Франция), «Бешикташ» (Турция), «Легия» (Польша), «Динамо» З (Хорватия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Ростов» (Россия).

    Напомним, в одной группе не смогут сыграть команды из одной страны, клубы из России и Украины будут разведены по разным квартетам.

    Жеребьевка состоится в четверг, 25 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2016 00:39
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 августа 2016, 15:02

      Если методом исключения, то должно получиться так (читать сверху вниз):
      Барселона..... Легия............ Динамо Х........ ПСВ
      Байер............. Динамо У..... Атлетико.......... Лудогорец
      Брюгге........... Порту............ Боруссия М...... Арсенал
      Бешикташ..... Реал.............. Лестер.............. ЦСКА

      Бавария......... Копенгаген... Боруссия Д..... Лион
      Манчестер..... ПСЖ............... Ювентус.......... Бенфика
      Базель............ Севилья........ Селтик............. Наполи
      Монако........... Спортинг...... Тоттенхэм........ Ростов

      Все в принципе логично и просто. Например, польско-украинским либералам, думается, самое место в ЛДПР. А куда еще прикрепить французских и испанских коммунистов из Севильи и Парижа, кроме КПСС? Или посмотрим на первую в списке. У троих ее участников словно вертится на языке: "Батюшки, Будем Биться с Барселоной!!!" А где маршировать канонирам с армейцами, как не на ПЛАЦу? Или взять группу с двумя явными фаворитами и, между прочим, бывшими и нынешними подопечными Пепе. Сам Бог велел им померяться этими... как их... пепесками, а заодно и посмотреть, смогут ли остальные Бэ и Мэ составить конкуренцию грандам. Эту группу можно было бы условно так и назвать Быть Может, Быть Может... А вот еще в одной, боюсь предположить, кому-то часто придется бегать в W и не исключено, что не только после игры. Хотя почему бы тем же Лестеру с Атлетико не взять и не сделать дабл? Одним второй трофей, другим второй заход на финал. Вот еще такая заманчиво-привлекательная групповуха БЮСТ. Правда, в основном у них все уже в прошлом, но тем не менее "буфера" пока еще на своем месте, да и юбка в клеточку имеется.
      Ну, и осталась у нас симпатиШная последняя модель ростсельмашевского комбайна, которому, конечно же, не мешало бы долить чуточку БЕНзИнА и выпустить НА ПОЛе... против БЕНфИкИ и НАПОЛИ, и ЛИОН тогда выкусит...
      иЛИ ОН (то бишь, комбайн) всю Лигу подчистую выкосит.

      0
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      Рейтинг: +127

      2238331 > ШарКий вояж в ТуЛузу 25 августа 2016, 16:53

      Научный труд, а не комментарий!)))))))

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > 2238331 25 августа 2016, 20:20

      просто улыбнулся ))

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    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 25 августа 2016, 14:59

      Да тут в большая вероятность , что Ростов может и 1 место в группе занять, если Бердыев не уйдет . А ЦСКА с любыми 4 место займет

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 25 августа 2016, 09:22

      Тяжко придется Ростову..будем болеть, вдруг на кураже пройдут))

      0
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      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > mig28 25 августа 2016, 12:41

      Болеть-то будем, но куража будет недостаточно. В группе будут скорости, к которым Ростов не привычен, увы. Вспомните, как Краснодар сливал - а то была всего лишь Лига Европы.

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Измайловский Кочегар 25 августа 2016, 14:05

      Ростов не скоростью будет брать, а организованностью. Понятно с грандами тягаться еще рано, но с командами 3-4 корзины вполне сможет очки брать и бороться за 3-е место и выход в плей-офф Лиги Европы

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > Petrak86 25 августа 2016, 14:24

      Согласен! Если также будут играть, то можно и в ЛЕ пробраться. главное чтоб из 3-ей корзины Тоттенхэм не попал

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 25 августа 2016, 09:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лестер, Порту, Спортинг, Цска
      Бенфика, Байер , Брюгге , Ростов

      -7
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 25 августа 2016, 09:18

      Лестер и Цска в одной корзине, Порту и Спортинг одна страна.

      5
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 25 августа 2016, 09:31

      лестер не может попасть в одну группу с ЦСКА

      0
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      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 25 августа 2016, 11:42

      Неймар из динамо москва твой уровень ФНЛ как и твой клуб, ЛЕСТЕР И ЦСКА В ПЕРВОЙ КОРЗИНЕ!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +62

      sv68 25 августа 2016, 08:46

      Бавария, Манчестер Сити, ПСВ, Ростов

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 25 августа 2016, 08:01

      ЦСКА,севилья,боруссия м,бешикташ
      ростов,ювентус,байер,лион

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 августа 2016, 07:44

      Встреча Ростова с Лестером, о которой столько говорили в прошлом сезоне, становится всё реальнее и реальнее !

      7
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 25 августа 2016, 07:36

      Хорошего жребия командам

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 августа 2016, 07:32

      Ростов,Спортинг,Наполи,Лестер......))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 августа 2016, 07:27

      Ростову достанется Лестер.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ДАША Д 25 августа 2016, 07:31

      ОСам этого хочу и жду)))

      1
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