Определились составы корзин для жеребьевки группового этапа ЛЧ

Если методом исключения, то должно получиться так (читать сверху вниз):
Барселона..... Легия............ Динамо Х........ ПСВ
Байер............. Динамо У..... Атлетико.......... Лудогорец
Брюгге........... Порту............ Боруссия М...... Арсенал
Бешикташ..... Реал.............. Лестер.............. ЦСКА
Бавария......... Копенгаген... Боруссия Д..... Лион
Манчестер..... ПСЖ............... Ювентус.......... Бенфика
Базель............ Севилья........ Селтик............. Наполи
Монако........... Спортинг...... Тоттенхэм........ Ростов
Все в принципе логично и просто. Например, польско-украинским либералам, думается, самое место в ЛДПР. А куда еще прикрепить французских и испанских коммунистов из Севильи и Парижа, кроме КПСС? Или посмотрим на первую в списке. У троих ее участников словно вертится на языке: "Батюшки, Будем Биться с Барселоной!!!" А где маршировать канонирам с армейцами, как не на ПЛАЦу? Или взять группу с двумя явными фаворитами и, между прочим, бывшими и нынешними подопечными Пепе. Сам Бог велел им померяться этими... как их... пепесками, а заодно и посмотреть, смогут ли остальные Бэ и Мэ составить конкуренцию грандам. Эту группу можно было бы условно так и назвать Быть Может, Быть Может... А вот еще в одной, боюсь предположить, кому-то часто придется бегать в W и не исключено, что не только после игры. Хотя почему бы тем же Лестеру с Атлетико не взять и не сделать дабл? Одним второй трофей, другим второй заход на финал. Вот еще такая заманчиво-привлекательная групповуха БЮСТ. Правда, в основном у них все уже в прошлом, но тем не менее "буфера" пока еще на своем месте, да и юбка в клеточку имеется.
Ну, и осталась у нас симпатиШная последняя модель ростсельмашевского комбайна, которому, конечно же, не мешало бы долить чуточку БЕНзИнА и выпустить НА ПОЛе... против БЕНфИкИ и НАПОЛИ, и ЛИОН тогда выкусит...
иЛИ ОН (то бишь, комбайн) всю Лигу подчистую выкосит.
Сегодня завершились последние матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов, и стали известны все участники группового этапа.
Россию представят два клуба: ЦСКА будет находиться в первой корзине, «Ростов» – в четвертой. Полностью корзины жеребьевки выглядят следующим образом:
Первая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Лестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «ПСЖ» (Франция), ЦСКА (Россия).
Вторая корзина: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Арсенал» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья» (Испания), «Порту» (Португалия), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия).
Третья корзина: «Базель» (Швейцария), «Тоттенхэм» (Англия), «Динамо» К (Украина), «Лион» (Франция), ПСВ (Голландия), «Спортинг» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» М (Германия).
Четвертая корзина: «Селтик» (Шотландия), «Монако» (Франция), «Бешикташ» (Турция), «Легия» (Польша), «Динамо» З (Хорватия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Ростов» (Россия).
Напомним, в одной группе не смогут сыграть команды из одной страны, клубы из России и Украины будут разведены по разным квартетам.
Жеребьевка состоится в четверг, 25 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени.