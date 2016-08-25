Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Я знаю, что Харт – легенда этого клуба. Я был честен с ним»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Стяуа» (1:0; 6:0 по сумме двух матчей) прокомментировал ситуацию с Джо Хартом, который, вероятнее всего, вскоре покинет команду.

    «Джо – все еще наш игрок. Я знаю, что он – легенда этого клуба. Это был хороший вечер для всех нас, в том числе и для него.

    Я здесь для того, чтобы принимать решения. Я не могу игнорировать то, что чувствую. Я был честен с Джо, с клубом и с собой – таким я и стараюсь быть.

    Я могу понять, если фанаты будут недовольны. Джо сделал для этого клуба больше, чем я», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2016 00:19
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 25 августа 2016, 15:20

      Гвардиола: «Я знаю, что Харт – легенда этого клуба. Мне нах легенды не нужны. Я сам становлюсь всегда легендой.»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 25 августа 2016, 12:49

      этого следовало ожидать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 25 августа 2016, 11:33

      Браво староват.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 25 августа 2016, 01:27

      Раз столько понимаешь , то следовало бы дать шанс,не так ли?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > тигрик 25 августа 2016, 05:07

      его пригласили для того, что бы делать результат, а не шансы давать

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > MaS1KrE 25 августа 2016, 09:25

      Согласен на 100%.К тому же Харт в последний год стал частенько допускать грубые ошибки.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11