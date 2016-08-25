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    Харт: «100% точность моих передач? Свиньи могут летать»

    Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт поделился впечатлениями после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Стяуа» (1:0; 6:0 по сумме двух матчей). Напомним, Харт, скорее всего, покинет клуб.

    «Это был особенный вечер для меня. Все мы знаем, что происходит. Это особенное место для меня, я не делаю из этого секрета. В футболе бывает всякое. Мы – мужчины, и должны справляться с этим.

    100% точность моих передач в этом матче? Свиньи могут летать.

    У нас есть топ-тренер, который имеет свое мнение. Сегодня я сыграл и наслаждался каждым моментом матча», – сказал Харт.

    Источник: BBC

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    25.08.2016 00:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 25 августа 2016, 18:14

      Интересное решения Гвардиолы... причем тут точность паса Харта? очень сомневаюсь что тити-кака проканает в МС...

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 августа 2016, 10:06

      Катализатором полета московских свиней из ЛЕ в этом году выступил Великий АЕК!)
      Таки да, свиньи могут летать, Джо, ты прав.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 августа 2016, 07:49

      Что тебе Спартак плохого сделал ?!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 25 августа 2016, 06:41

      Свиньи да, каждый год летают, из еврокубков

      11
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 августа 2016, 06:02

      "Спартак умеет летать" (с) Джо Харт

      6
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      Рейтинг: +1381

      marslond 25 августа 2016, 00:14

      Жаль Харта.

      2
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