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    Пике хочет для «Барселоны» таких же соперников в плей-офф ЛЧ, какие были у «Реала»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике в Twitter ответил на вопрос болельщика о том, с кем бы он хотел встретиться в Лиге чемпионов.

    «Легкая группа. В 1/8 финала – третья команда Италии, в четвертьфинале – восьмая команда Германии, в полуфинале – четвертая команда Англии. И чтобы второй матч всегда был домашним», – написал Пике на своей странице в Twitter.

    Напомним, в прошлом сезоне ЛЧ «Реал» по дороге в финал обыграл «Рому», «Вольфсбург» и «Манчестер Сити».

    Источник: Twitter

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    24.08.2016 23:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -186

      Protosser 25 августа 2016, 11:50

      Ну а чего вы тут разнылись, ушлепки?)
      Скажите, что это не так? Когда в прошлом году Барса выиграла ЛЧ, она обыграла в плей-офф чемпионов Англии, Франции, Германии и Италии.
      А реал кого прошел? Указано в новости)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 25 августа 2016, 09:58

      Херар как всегда воняет и ноет. Задрот каталонский..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 25 августа 2016, 09:46

      посмеемся - если так выйдет и барса сольётся. мужик вроде взрослый - а речи толкает как школьник

      -1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 25 августа 2016, 08:49

      Пике иди к шакире и проси у нее легкой жизни

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 25 августа 2016, 00:57

      Хнык хнык...

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 24 августа 2016, 23:53

      Ну,справедливо)
      Реалу всегда последние 2-3 года достаются заведомые аутсайдеры.Но и в этом есть свои минусы, недооценка, например.

      -2
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp_Legend 24 августа 2016, 23:36

      А может тебе и ноги вымыть

      -1
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