Пике хочет для «Барселоны» таких же соперников в плей-офф ЛЧ, какие были у «Реала»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в Twitter ответил на вопрос болельщика о том, с кем бы он хотел встретиться в Лиге чемпионов.

«Легкая группа. В 1/8 финала – третья команда Италии, в четвертьфинале – восьмая команда Германии, в полуфинале – четвертая команда Англии. И чтобы второй матч всегда был домашним», – написал Пике на своей странице в Twitter.

Напомним, в прошлом сезоне ЛЧ «Реал» по дороге в финал обыграл «Рому», «Вольфсбург» и «Манчестер Сити».