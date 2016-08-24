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    УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в ЛЧ

    Команды из России и Украины не смогут сыграть друг против друга на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Российские и украинские клубы будут разведены при жеребьевке», – сообщила пресс-служба УЕФА.

    Напомним, ЦСКА при жеребьевке будет находиться в первой корзине, киевское «Динамо» – в третьей. Вторым представителем России в Лиге чемпионов может стать «Ростов», который в эти минуты играет с «Аяксом» в ответной встрече четвертого квалификационного раунда.

    Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится в четверг, 25 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    24.08.2016 22:13
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 августа 2016, 06:21

      как же все идут,несмотря на правила,на поводу у этих бендер...((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 25 августа 2016, 00:20

      А что, на Украине в футбол ещё играют?!,..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 25 августа 2016, 00:17

      хм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12304

      Вомбат 24 августа 2016, 23:55

      "Команды из России и Украины не смогут сыграть друг против друга на групповом этапе Лиги чемпионов." Бедные! Яплакаль.

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