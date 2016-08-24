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    Карпин: «Деньги – это мотиватор, но некоторые команды и за 100 миллионов не обыграют «Ростов»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своим мнением о роли денежного вознаграждения в футболе.

    «До игры деньги, конечно, мотивируют. Ты думаешь, если выиграешь, то получишь премиальные и, наконец, зарплату. Но на поле, когда звучит стартовый свисток, о деньгах сразу забываешь. Появляется уже спортивный азарт, и ты играешь на результат.

    Деньги – это мотиватор. Но есть команды, которым можно дать 100 миллионов, но они не смогут обыграть тот же «Ростов», — сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.08.2016 22:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 августа 2016, 10:19

      Валераверим в тренеры Ростова напрашивается?)

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 августа 2016, 00:42

      Бывший тренер дело говорит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Rustam27 24 августа 2016, 22:43

      Карпин прав

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