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    Массажист и физиотерапевт «Динамо» будут работать со сборной России

    Два представителя «Динамо» будут работать в сборной России. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

    «Приглашение в сборную России получили аргентинский физиотерапевт нашего клуба Серхио Габриэль де Сан Мартин и массажист-реабилитолог Рунис Бурханов. Оба специалиста будут совмещать работу в сборной с обязанностями в клубе.

    Поздравляем Серхио и Руниса с этим значимым событием и желаем успехов в составе штаба национальной команды на пути к ЧМ-2018», – сказано в сообщении на официальном сайте «Динамо».

    Источник: ФК «Динамо»

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    24.08.2016 21:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 августа 2016, 16:07

      писец новость, это типа то обещанное, что к ЧМ2018 на клубе Динамо будет базироваться сборная ? )))
      26 лет болею за Динамо (с хоккея начинал) и вот вчера мой местный клуб порадовал меня выходом в группу ЛЧ. вот пля как так то, а ?
      Руководителям не стыдно падлюкам, загнали клуб в ФНЛ.
      Берии на вас не хватает.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 августа 2016, 21:42

      стасон своих подтянул

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      Рейтинг: +87

      Polilux > Chesn0k 24 августа 2016, 22:12

      А как иначе бабло рубить !

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