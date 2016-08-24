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    Шатов: «Желаю молодым игрокам быть уверенным в себе и много тренироваться»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов сегодня побывал на Digital-коробке в Санкт-Петербурге, на которой рассказал о своем способе настраиваться на игры, а также о том, когда он начал заниматься футболом.

    – В каком возрасте ты начал играть футбол?

    – Мне было 6 или 7 лет. На тренировку в футбольную секцию меня пригласил друг, с которым общаюсь до сих пор. С того момента я в игре.

    – У тебя солидный опыт в игре на малых площадках. Как это помогло тебе раскрыться на большом поле?

    – Мини-футбольный опыт дал очень многое: скорость, технику, способность быстро принимать решения. Я научился лучше работать с мячом – все это мне очень сильно пригодилось.

    – Как ты настраиваешься на важные игры? У тебя есть какой-то свой рецепт?

    – Слушаю музыку и думаю, как, в какой ситуации, против какого соперника я буду действовать. У меня нет каких-то специальных ритуалов.

    – На что в современных реалиях в первую очередь смотрят скауты?

    – Всегда по-разному – зависит от того на какую позицию выбирают игрока. У игрока атаки будут считать количество голов и успешных передач. У полузащитника оценивать скорость в принятии решений и способность выходить из стрессовых ситуаций во время игры. У защитников — как они защищают ворота и как помогают игрокам атаки.

    – Что пожелаешь молодым ребятам, которые стремятся стать профессионалами?

    – Любить футбол, много тренироваться с максимальной самоотдачей, приходить с улыбкой на каждую тренировку и игру. Быть уверенным в себе. Самое главное — не бояться и не стесняться. Надо показывать, что умеешь и просто быть самим самой.

    – Впереди всероссийский отбор К11. Уровень конкуренции будет запредельным. Что нужно показать, чтобы попасть в число лучших игроков?

    – Главный тренер сможет легко определить сильнейших – тех, кто обладает лучшим ударом и техникой, тех, кто быстрее принимает решения. Конечно, будет обидно тем, кто не пройдет. Но у парней, которых выберут, появится реальный шанс заиграть на профессиональном уровне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2016 18:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 августа 2016, 11:02

      Шатов слишком бестолков, для своего возраста, чтобы советы молодёжи раздавать.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 августа 2016, 06:19

      Шатов молодец! От Нижнего Тагила ЛФК до Зенита и сборной!

      0
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      Рейтинг: +1298

      Taps 24 августа 2016, 19:29

      Шатов, прекрати бегать как дурачёк без толку.
      С ЦСКА сыграл позорно.

      -1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 24 августа 2016, 19:08

      звездуны блин без Халка вы там все козявкины

      -2
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 24 августа 2016, 19:07

      во зазвездился сам еще ничего особенного не сделал а советует как Роналду

      -2
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