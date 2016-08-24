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    Роналду: «В этом сезоне «Реал» вновь постарается выиграть Лигу чемпионов»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями от финала Лиги чемпионов сезона-2015/16 против «Атлетико», а также заявил, что намерен одержать победу в нынешнем розыгрыше турнира.

    – Давайте поговорим про последний финал Лиги чемпионов УЕФА. Какие чувства вы испытываете, когда вспоминаете этот матч?

    – Испытал удивительные, уникальные переживания. Мы снова сражались с «Атлетико» – великолепной командой, которая тоже заслуживала победы в Лиге чемпионов. Однако «Реал» был лучше. Нам чуть больше повезло в серии пенальти, это всегда лотерея. Финал стал кульминацией непростого сезона для «Реала». В конечном итоге нам удалось выиграть самый важный трофей на клубном уровне.

    – Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов станет для вас 14-м по счету. Что для вас значит этот турнир?

    – Играть в Лиге чемпионов – большая честь для меня. Это самый важный турнир. Я лучший бомбардир в его истории, и это делает его еще более значимым для меня. Это особенный турнир и для меня, и для «Реала». В этом году мы постараемся снова его выиграть.

    Источник: УЕФА

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    24.08.2016 17:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 25 августа 2016, 18:13

      Попытка не пытка .

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 25 августа 2016, 09:39

      выиграть вполне по силам, состав сохранен, сыгран, атмосфера в команде прекрасная.
      тут скорее вопрос к соперникам. Главный конкурент - Бавария.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 августа 2016, 20:14

      Не знаю, думаю в этом году либо матрасники домучат и возьмут таки чашку, либо Папа Карло затащит с немцами...

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 августа 2016, 19:44

      реал станет первым кто два раза возьмет. если судьи не будут против)

      0
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > овертайм 24 августа 2016, 19:47

      если инфантино будет не против провести жребий по сценарию переса)

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > овертайм 24 августа 2016, 20:09

      барселона, которая чемпион испании))... не позволит им даже думать об этом

      0
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      Рейтинг: +10

      Sergey25121993 24 августа 2016, 19:21

      точно

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 24 августа 2016, 18:56

      ЛЧ два раза подряд не выигрывают.

      3
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      Рейтинг: +319

      alexfor 24 августа 2016, 18:15

      в этом году реал обойдется без лч, 2 раза подряд покупать жребий- не слишком нагло?

      -3
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      Рейтинг: +319

      alexfor > alexfor 24 августа 2016, 19:44

      реалодрочеры активно минусуют)

      -1
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      Рейтинг: +39

      susanin62 24 августа 2016, 18:12

      Барселона не даст.

      3
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      Рейтинг: +80

      cruiff 24 августа 2016, 17:47

      Если в плей-офф опять будут доставать одни вольфсбурги, то все реально.

      4
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