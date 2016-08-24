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    Генич: «Вряд ли нынешняя игра «Зенита» может вызывать симпатию у болельщиков»

    Футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

    «Вряд ли нынешняя игра «Зенита» может вызывать симпатию у болельщиков из Санкт-Петербурга. Она выглядит рваной, непостоянной и лоскутной. И тому есть как объективные, так субъективные причины.

    Первая объективная причина заключается в том, что тренеру, который 12 лет работал в одних условиях, сходу построить новую команду в чужой стране очень непросто. Понятно, что Мирча Луческу неплохо понимает по-русски. По крайней мере, мне кажется, что за столько времени он все же выучил язык и знает, как разговаривать с футболистами и доносить свои требования. Другой вопрос, что убеждать, просить и требовать – это одно, а добиться исполнения всего этого от игроков – совсем другое.

    Пока единого понимания у тренера и команды нет. Возможно, на теории или во время тренировок у «Зенита» все четко расписано, но в играх мы видим абсолютно разные таймы. Это говорит о том, что пока команда не до конца понимает тренера», – сказал Генич.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.08.2016 14:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 24 августа 2016, 19:55

      Мы подождём.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 августа 2016, 18:11

      Ну я думаю Луческу построит довольно сильную команду. Ему просто нужно времени. Главное его не торопить и не подгонять.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 августа 2016, 16:11

      Колхозный табор

      -1
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