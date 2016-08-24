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    Балахнин: «Ростов» является фаворитом после ничьей в первом матче»

    Российский специалист Сергей Балахнин уверен, что «Ростов» – фаворит в игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Аяксом». Напомним, что первая встреча команд завершилась вничью 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 24 августа. Начало игры в 21:45.

    «Ростов» является фаворитом после ничьей в первом матче, но только потому, что принимает соперника дома. «Аякс» я видел только один раз, сложно судить, могут ли голландцы прибавить.

    Ясно, что они всегда играют от себя. Мне команда понравилась. Интересные, современные ребята, нацелены на быстрый контроль мяча, много острых передач, высокая двигательная активность. Но состав молодой, «Ростов» в этом плане основательнее, производит более цельное впечатление. Предпочтение отдам именно ростовчанам», – сказал наставник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2016 10:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 августа 2016, 19:16

      Достали уже фаворитами! Спартак тоже был фаворитом! И что? Играть нужно! Полная самоотдача! Удачи Ростову!

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