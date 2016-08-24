Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» принимает «Аякс» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    «Ростов» в Ростове-на-Дону проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом». Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 1:1, что оставляет российской команде неплохие шансы на выход в групповой этап турнира.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2016 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +751

      justozavr 24 августа 2016, 23:07

      Голландский горловой минет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Maga093 24 августа 2016, 22:42

      Бердыев красава такую команду создал, удачи Ростов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 августа 2016, 22:38

      Ростовище!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 августа 2016, 22:38

      болеть можно за любую команду, но уберите дебилов и мусор с сайта. Ростову удачи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 24 августа 2016, 21:50

      Удачи ребят! Очень хочется вашей победы, и благополучия клуба!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 24 августа 2016, 21:32

      Ростову только победа!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -110

      spbultras 24 августа 2016, 21:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вперед,Аякс

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1892

      multiscan > vit1903 24 августа 2016, 22:01

      Скорее всего,spbultras - клинический идиот! Но зачем обзывать больного человека? Кстати, любой человек может болеть за любую команду, просто в данном случае идиотизм прёт изо всех щелей!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -110

      spbultras > vit1903 24 августа 2016, 22:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По себе не суди,уебан корявый

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -110

      spbultras > multiscan 24 августа 2016, 22:08

      Забыл спросить что делать мне

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец > spbultras 24 августа 2016, 22:40

      ТЕБЯ ПОХОДУ ВЕЗДЕ ЧМЫРЯТ, ГНОБЯТ, ВОТ ПОЭТОМУ ТЫ ТАКОЙ ЗЛОЙ ВЫРОДОК)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 24 августа 2016, 20:50

      Удачи, парни!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 августа 2016, 20:45

      Удачи ростовчанам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 августа 2016, 15:53

      У Аякса нет шансов, Ростов победит и пойдет дальше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Зенит оле оле ола 24 августа 2016, 17:04

      Бугагагагага, ты опять здесь теряешь свой рейтинг?! Кто же в Ростове тебе так насолил?!......наверное все-таки теща у тебя ростовчанка?!!!!!)) бугагагагагага

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > vgarakh 24 августа 2016, 18:43

      Будем болеть за Ростов. Вперед Ростов верим в вас.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > a-rakhmatov 24 августа 2016, 20:00

      Да у такого долбоё..... не может быть тёщи. Кто же этого дибила замуж возьмёт?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +108

      Rustam27 > a-rakhmatov 24 августа 2016, 20:51

      Ему пофигу на рейтинг ) пусть шатается, с ним веселее тут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Зенит оле оле ола 24 августа 2016, 21:14

      да нет больной ,я как раз таки женатый и болею за мужиков ростовских ,а ты вот как раз за педиков гейропейских болеешь ,отсюда и вывод ,кто ты?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11