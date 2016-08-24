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    Сигурдссон: «Я значительно потерял в зарплате, но ничуть не жалею»

    Защитник Рагнар Сигурдссон рассказал о своем переходе из «Краснодара» в «Фулхэм».

    – «Фулхэм» – большой клуб с историей. Недавно эта команда играла в премьер-лиге, а в этом сезоне может вернуться обратно. Шансы, считаю, отличные – «Фулхэм» в новом сезоне не знает поражений. Счастлив, что наконец-то оказался в Англии. Это место, где смогу прогрессировать.

    – А в «Краснодаре» вы разве достигли пика?

    – Понимаю, на что вы намекаете. Я был игроком основного состава команды, которая играла в Европе. Но поймите: меня не волнуют ни Лига Европы, ни даже Лига чемпионов. Всегда мечтал играть только в английской премьер-лиге, и теперь как никогда близок к цели.

    Агент говорил об интересе многих команд не только из первенства Англии, но и из Премьер-лиги. Однако конкретное предложение поступило только от «Фулхэма», да и то относительно недавно. Как только узнал, что лондонский клуб сделал официальный запрос, так сразу же и согласился. Сделать выбор было несложно.

    – Ну хотя бы зарабатывать вы будете больше?

    – Нет. Более того, я значительно потерял в зарплате. И ничуть не жалею.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2016 07:29
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 августа 2016, 11:28

      Нахапал и с понижением поближе к родному фигваму. Жизнь в России становится стрёмной, поэтому вот так.

      -1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 24 августа 2016, 10:40

      Правильно поступил.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2855

      nemolod 24 августа 2016, 10:25

      За редким исключением у всех легионеров через год-два начинается тоска по родным местам,а у исландца,выросшего в англо-саксонской среде,где уклад жизни совсем другой,тем более! Над этим явлением должно задуматься руководство клуба и стараться всегда этим легионерам создавать конкуренцию,чтобы в случае их ухода не появлялись проблемы в составе команды!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 24 августа 2016, 10:15

      . И ничуть не жалею....лучше не скажешь

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 августа 2016, 10:15

      чемпионшип.... ну только если в АПЛ выйдут. С другой стороны не рвач, уже возраст, а на понижение ЗП пошел это вызывает уважение.

      -2
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 24 августа 2016, 10:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Там прогресс...

      -4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 августа 2016, 10:03

      Хм....Очень странный выбор..Но в любом случае удачи Рагнару!

      0
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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 24 августа 2016, 09:11

      Наш чемпионат в Европе стабильно седьмой. Английский стабильно третий, но скоро будет четвертый. Разница есть конечно, но чемпионшип... Сказал бы честно - надоела мне ваша Россия. Мы бы даже не обиделись.

      8
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      Рейтинг: +3536

      momwig_ 24 августа 2016, 09:11

      Если ему конечно просто в кайф поиграть в озорной футбол. то в чемпионшипе он этот кайф получит... если, конечно, будет регулярно выходить на поле - конкуренция там на его позиции поинтереснее, чем в РФПЛ, где приличного центрдефа "днем с огнем...". И это первое НО, а второе - хватит ли ему активной карьеры ждать воплощения мечты об АПЛ... тридцатник мужику уже, а там и кроме фулхэма охотники до АПЛ есть.

      -1
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      Рейтинг: +10

      Дима Савенков 24 августа 2016, 09:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уровень нашего чемпионата на самом дне. Проще играть в слабой английской команде, чем иметь хороший контракт в прогрессирующем клубе. (

      -5
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